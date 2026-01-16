La DGA signe deux contrats pour des drones avec Naval Group et Airbus Helicopters

La Direction générale de l’armement (DGA) a annoncé vendredi la signature de deux contrats avec Naval Group et Airbus Helicopters AIR.PA pour des drones tactiques aériens embarqués destinés à la Marine nationale française.

Le premier contrat, signé avec Naval Group, porte sur cinq systèmes de drones légers CAMCOPTER S-100 F, selon un communiqué de la DGA, le début des livraisons étant prévu dès 2026

Le second contrat, signé avec Naval Group et Airbus Helicopters, prévoit l’acquisition de six drones VSR700, ajoute le communiqué, dix systèmes de drones devant être livrés d’ici 2030.

Les deux contrats ont été signés les 29 et 30 décembre 2025 dans le cadre du programme Système de drones aériens de la Marine (SDAM), précise la DGA.

