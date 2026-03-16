Cinq points clés sur les marchés : un air de déjà-vu ?

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

La guerre au Moyen-Orient fait grimper en flèche les prix de l'énergie , ce qui met les banques centrales, marquées par la poussée inflationniste de 2022, dans une situation délicate.

Les traders, désireux d'entendre le point de vue des décideurs politiques, auront l'occasion de rencontrer les banques centrales des États-Unis au Brésil et de l'Europe au Japon cette semaine.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés mondiaux par Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Rae Wee à Singapour.

1/ LA PRESSION DU BARIL

Les espoirs d'une résolution rapide de la guerre semblent s'amenuiser.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre serait terminée quand il dira qu'elle est terminée. Mais les pétroliers sont en feu dans le Golfe, les installations de chargement et de transport de pétrole sont endommagées dans tout le Moyen-Orient et le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei , demande que le détroit d'Ormuz reste fermé.

Les négociants commencent donc à admettre que même si un cessez-le-feu intervient bientôt, il faudra attendre un certain temps avant que les flux de pétrole, de gaz naturel, d'engrais et d'autres produits pétrochimiques ne reviennent à la normale.

Entre-temps, les prix du pétrole se maintiennent au-dessus de 100 dollars le baril, les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche et les investisseurs ont revu à la hausse leurs hypothèses concernant l'inflation et les taux d'intérêt pour cette année.

Ce n'est pas le moment de faire des prévisions.

2/ TOUJOURS EN MODE BAISSE DES TAUX ?

Le rapport sur l'emploi américain de février, étonnamment faible, soutient les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux que Donald Trump appelle de ses vœux depuis longtemps.

Cependant, le conflit au Moyen-Orient complique soudainement la situation et la Réserve fédérale, qui termine sa réunion de deux jours mercredi, sera pressée de s'exprimer sur les perspectives .

La Fed devrait maintenir ses taux pour une deuxième réunion consécutive, après les avoir assouplis l'année dernière pour soutenir le marché du travail.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent que les investisseurs ont tempéré leurs attentes en matière de réduction des taux cette année, la hausse des prix du pétrole aggravant les inquiétudes concernant les taux d'inflation qui sont déjà supérieurs à l'objectif de la Fed. Cela pourrait potentiellement préparer la Fed à un nouvel affrontement avec Donald Trump dans les mois à venir.

Au Canada, où se tient également une réunion de la banque centrale mercredi, les traders anticipent une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

3/ AU REVOIR "BONNE PLACE", BONJOUR L'INCONNU

C'est un grand jour pour l'Europe ce jeudi, avec la réunion des banques centrales de la zone euro, de la Suisse et du Royaume-Uni.

La flambée des prix du pétrole met l'Europe, qui dépend des importations d'énergie, dans une situation difficile . Les souvenirs de 2022, lorsqu'une première poussée d'inflation avait été jugée transitoire , sont encore très présents.

Les marchés tablent désormais sur des hausses de taux plus tard dans l'année de la part de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale suisse , tandis que les baisses de taux de la Banque d'Angleterre ont été rapidement exclues.

Christine Lagarde, chef de la BCE, qui a souligné pendant des mois que la BCE était dans une "bonne position", sera probablement interrogée sur la façon dont elle voit cette position aujourd'hui.

La BoE a moins de marge de manœuvre. Il y a quelques semaines, une réduction en mars était largement anticipée. Compte tenu d'une inflation relativement stable, confrontée à de nouvelles pressions à la hausse, cette décision n'est plus d'actualité.

4/ VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE NOTRE GANG ?

La Reserve Bank of Australia (RBA) et la Bank of Japan (BOJ) sont les deux seuls pays du G10 à être en mode de hausse de taux.

Les questions relatives à la guerre au Moyen-Orient et à l'inflation sont essentielles pour les investisseurs, en particulier au Japon , qui dépend fortement de la région pour la quasi-totalité de ses approvisionnements en pétrole.

Pour la RBA, les perspectives sont un peu plus claires. Les marchés estiment à plus de 70 % les chances d'une hausse de 25 points de base mardi, et un nombre croissant d'économistes anticipent un mouvement à la suite d'un avertissement sur l'inflation de la part d'un haut fonctionnaire.

La situation est plus complexe pour la BOJ.

Les attentes concernant sa prochaine augmentation de taux ont été bouleversées , car une hausse prolongée des prix de l'énergie pourrait entraîner un double choc de faible croissance et d'inflation élevée pour l'économie dépendante des importations.

5/ DOIS-JE RESTER OU DOIS-JE PARTIR MAINTENANT ?

Le cadran des taux d'intérêt est passé, pour de nombreux marchés émergents, de la réduction à la hausse - mais pas pour tous.

Les responsables politiques brésiliens, qui doivent publier leur décision sur les taux mercredi, ont longtemps été censés lancer un cycle d'assouplissement après avoir maintenu les taux à 15 %, leur plus haut niveau depuis 20 ans, depuis juillet.

Mais la flambée des prix du pétrole déclenchée par la guerre en Iran a incité les analystes à réviser leurs prévisions . Certains s'attendent désormais à une réduction plus modeste de 25 points de base au lieu de 50, d'autres prévoient que l'assouplissement pourrait être complètement reporté car les décideurs politiques reconsidèrent les pressions inflationnistes .

La banque centrale turque vient d'interrompre son mouvement de réduction des taux, tandis que les responsables politiques polonais se demandent si la réduction des taux qu'ils ont opérée en mars pourrait être la dernière avant un certain temps.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))