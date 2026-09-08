La DGA livre deux "Albatros", de Dassault Aviation, à la Marine nationale

Le programme AVSIMAR franchit une nouvelle étape avec l'arrivée des premiers Falcon 2000 LXS destinés à renouveler la flotte française de surveillance et d'intervention maritime.

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir livré les 2 premiers avions Albatros à la Marine nationale les 27 et 31 juillet 2026. Produits par Dassault Aviation sur la base du Falcon 2000 LXS, ils rejoignent la Flottille 24F à Lann-Bihoué (Morbihan) et doivent contribuer au remplacement des 8 Falcon 50 M et 5 Falcon 200 Gardian.

Le programme d'avions de surveillance et d'intervention maritime (AVSIMAR) prévoit une première flotte de 12 appareils, dont 7 commandés en décembre 2020 et 5 en septembre 2025. Un troisième Albatros doit être livré fin 2026, puis les livraisons se poursuivront au rythme de 2 avions par an.

Le communiqué de la DGA précise que l'appareil offre un rayon d'action supérieur de 10% à 30% à celui des avions de surveillance maritime actuels. Il embarque notamment le radar à antenne active SearchMaster de Thales, la boule optronique EuroFLIR 410 de Safran et un système de mission développé par Naval Group.

Après les essais et la certification, les 2 premiers appareils entament désormais les expérimentations militaires en vue d'une première capacité opérationnelle. Une seconde phase d'AVSIMAR prévoit l'acquisition de moyens complémentaires, notamment des drones, afin d'atteindre 100% des objectifs de surveillance.