La Deutsche Bank relève l'objectif de cours de RTX en citant l'amélioration du moteur

5 mars - ** Deutsche Bank relève l'objectif de cours du géant de l'aérospatiale et de la défense RTX Corp RTX.N à 240 $, contre 235 $ auparavant, et réitère sa note "achat" ** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 14,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de RTX étaient en légère hausse dans les échanges de pré-marché ** La société de courtage note que l'option de mise à niveau Hot Section Plus (HS+) de RTX pour son moteur PW1100G doublera approximativement le temps sur l'aile, une mesure de la durée pendant laquelle le moteur peut rester sur l'aile avant d'avoir besoin d'une maintenance majeure ** Les moteurs dotés de l'option HS+ ne nécessiteront plus qu'une seule révision majeure au lieu de trois avant d'atteindre 20 ans de vie utile , ce qui permet d'éviter deux visites coûteuses à l'atelier pendant le reste de la durée de vie du moteur

** L'objectif de cours médian des 25 sociétés de courtage couvrant l'action est de 225 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, RTX a progressé de 13,9 % depuis le début de l'année