La Deutsche Bank prévoit que la Fed maintiendra ses taux en 2026

Fed us (Crédits: Adobe Stock)

La Deutsche Bank s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux d'intérêt inchangés en 2026, citant les risques d'inflation liés à la guerre au Moyen-Orient, une croissance résiliente et un marché du travail tendu qui laissent peu de marge de manœuvre pour réduire les taux.

La maison de courtage avait précédemment prévu une réduction de 25 points de baseen septembre.

Les réductions de taux cette année nécessiteraient un certain affaiblissement des conditions du marché du travail ainsi qu'un ralentissement de l'inflation, ont déclaré les stratèges de la Deutsche Bank dans une note publiée jeudi.

Alors que des maisons de courtage telles que J.P. Morgan et HSBC ont exclu toute réduction des taux de la Fed cette année, leurs homologues, notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley et BofA Global Research, s'attendent toujours à ce que la banque centrale abaisse ses taux à deux reprises , à partir de septembre.

Plusieurs responsables de la Fed ont averti ces derniers jours que la guerre au Moyen-Orient avait déjà accentué les pressions inflationnistes, tandis que l'incertitude accrue limite la clarté avec laquelle la banque centrale peut signaler ses prochaines mesures en matière de taux d'intérêt.

Lors de sa réunion de mi-mars, la Fed a maintenu sa fourchette de taux d'intérêt cible entre 3,5 % et 3,75 %, tout en proposant des prévisions prévoyant un nouvel assouplissement dans le courant de l'année. La prochaine réunion aura lieu les 28 et 29 avril.

Les prix du marché monétaire indiquent une probabilité de près de 69 % que la Réserve fédérale ne réduise pas ses taux d'ici à la fin de 2026, selon les données de LSEG.

"Une hausse des taux cette année n'est plus une possibilité insignifiante, mais nous ne nous attendons pas à ce que de telles conditions se manifestent en 2026", a déclaré la Deutsche Bank.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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