La Deutsche Bank prévoit que l'or atteindra 6 000 dollars l'once en 2026 ; Citi revoit à la hausse ses prévisions à court terme pour l'argent
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails de la note de Goldman, du prix de l'argent, des dernières prévisions de Citi pour l'argent dans les paragraphes 6, 9-12)

La Deutsche Bank DBKGn.DE a déclaré mardi que le prix de l'or pourrait atteindre 6 000 dollars l'once en 2026, tandis que Citi a relevé ses prévisions à court terme pour l'argent à 150 dollars l'once.

L'or au comptant a atteint un niveau record de plus de 5 100 dollars l'once lundi, l'incertitude géopolitique et économique ayant poussé les investisseurs à se tourner vers l'actif refuge.

"Dans des scénarios alternatifs, un prix de 6 900 dollars l'once serait en fait plus conforme à la surperformance des deux dernières années", a déclaré la Deutsche Bank. Les analystes de la Société Générale prévoient également que l'or atteindra 6 000 dollars l'once d'ici la fin de l'année, bien qu'ils avertissent que cette prévision pourrait être conservatrice, avec des possibilités de gains supplémentaires. Morgan Stanley a déclaré lundi que le rallye pourrait se poursuivre, soulignant un objectif haussier de 5 700 dollars.

Le prix de l'or a grimpé de plus de 17 % jusqu'à présent en 2026, s'appuyant sur des gains de 64 % l'année dernière, soutenus également par les achats importants des banques centrales, les entrées dans les fonds négociés en bourse et les attentes de réductions des taux d'intérêt aux États-Unis.

Goldman Sachs, dans une note, a déclaré qu'elle continuait à voir un risque significatif de hausse pour sa prévision d'or de 5 400 $ l'once d'ici décembre 2026.

En ce qui concerne les autres métaux précieux, la Deutsche Bank a déclaré qu'une éventuelle modération du ratio or/argent pourrait encore soutenir les gains des prix de l'argent, même si l'écart se réduit plus graduellement.

La demande chinoise a probablement soutenu les prix des métaux du groupe du platine, a ajouté la banque, renforçant les fondamentaux qui favorisent actuellement le platine par rapport au palladium.

L'argent au comptant a atteint un record de 117,69 dollars l'once, tandis que le platine a atteint un record historique de 2 918,80 dollars lundi.

Citi a déclaré qu'elle restait tactiquement haussière tout en augmentant son objectif de prix pour les trois prochains mois de 100 $ à 150 $.

"Nous nous attendons à ce que les facteurs haussiers restent intacts à très court terme, soutenant une forte demande d'investissement/spéculation et conduisant probablement à un nouveau resserrement physique dans les principaux centres de négoce hors États-Unis", a ajouté Citi.

De son côté, Goldman Sachs a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fluctuations extrêmes des prix de l'argent persistent - dans les deux sens - et a conseillé aux clients ayant une aversion pour la volatilité de rester prudents.

Investir dans l'or

