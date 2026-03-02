La dette de Paramount atteindra 79 milliards de dollars après l'accord avec Warner Bros et aucun plan de vente des actifs câblés n'est prévu

(Ajout de détails sur les économies de coûts aux paragraphes 5 et 6)

La fusion Paramount Skydance-Warner Bros Discovery créera une entité combinée qui aurait une dette nette d'environ 79 milliards de dollars, a déclaré Paramount PSKY.O lundi, excluant tout plan de cession ou de scission des actifs câblés.

Les entreprises regrouperont leurs services de streaming, notamment Paramount+ et HBO Max, en une seule plateforme, a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Ensemble, les sociétés desservent déjà plus de 200 millions d'abonnés directs dans plus de 100 régions, a déclaré M. Ellison, ce qui leur donne l'envergure et la puissance de feu nécessaires pour mieux rivaliser sur un marché dominé par Netflix NFLX.O .

Paramount a signé l'accord de 110 milliards de dollars, de 31 dollars par action, pour Warner Bros vendredi matin, après que Netflix a refusé de relever son offre.

L'acquisition devrait permettre d'économiser plus de 6 milliards de dollars en coûts, une grande partie provenant de "sources non salariales" en regroupant les technologies de diffusion en continu et les fournisseurs de services en nuage des deux sociétés, entre autres, a déclaré le responsable de la stratégie de Paramount, Andy Gordon.

L'objectif d'économie est bien plus élevé que l'objectif de synergie promis par Netflix, allant jusqu'à 3 milliards de dollars, et a suscité des craintes de licenciements et de réduction de la production télévisuelle et cinématographique de l'entité combinée Warner-Paramount.

La fusion réunira également CBS, MTV, Comedy Central et BET, qui appartiennent à Paramount, et les réseaux de Warner, dont CNN, HBO, TNT et Food Network.

L'entité fusionnée disposera de l'une des plus vastes bibliothèques de propriété intellectuelle commercialement éprouvée du secteur, réunissant des franchises telles que "Game of Thrones", "Mission Impossible", "Harry Potter", "Top Gun", l'univers DC et "SpongeBob SquarePants".

"HBO est un joyau de la couronne dans cette activité... elle continuera à disposer des ressources et de l'indépendance nécessaires pour faire ce qu'elle fait de mieux en même temps", a déclaré M. Ellison.

Warner Bros Discovery avait une dette nette de 29 milliards de dollars, tandis que Paramount avait 10,36 milliards de dollars à la fin de l'année dernière.

L'APPEL D'OFFRES DE LONGUE HALEINE

La course aux studios et aux actifs de diffusion en continu de Warner Bros s'est intensifiée au fil des mois, Paramount et Netflix s'échangeant des offres de rachat concurrentes.

Netflix a frappé le premier, signant un accord début décembre pour acheter ces actifs, à l'exclusion des réseaux câblés, pour 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars.

Le conseil d'administration de Warner ayant jugé la proposition de Paramount supérieure, Netflix s'est retiré de la bataille pour l'acquisition des actifs, notamment DC Comics, HBO et HBO Max.

L'accord entre Paramount et Warner Bros dissiperait également les doutes concernant la valeur et le risque lié à la scission des réseaux câblés que les actionnaires de Warner auraient conservée dans le cadre de la proposition de Netflix, réduisant ainsi l'une des principales variables qui avaient alimenté les doutes autour de l'offre de Netflix.

L'entité combinée devrait produire au moins 30 films en salle par an, tout en conservant les studios Warner Bros et Paramount.

Paramount a payé les 2,8 milliards de dollars d'indemnités de rupture que Warner devait à Netflix vendredi. L'accord devrait être conclu au cours du troisième trimestre de cette année.

L'acquisition devrait être facilement approuvée par les autorités de la concurrence de l'Union européenne, les cessions nécessaires étant probablement mineures, a rapporté Reuters vendredi, citant des sources.

Paramount, dirigé par David Ellison, fils du milliardaire Larry Ellison, entretient des liens étroits avec l'administration Trump, un facteur qui, selon certains analystes, pourrait l'aider à obtenir un traitement réglementaire plus favorable.