La dette au sens de Maastricht à 3 416,3 milliards d'euros au deuxième trimestre
information fournie par AOF 25/09/2025 à 09:51

(AOF) - À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique au sens de Maastricht s’établit à 3 416,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 70,9 milliards d'euros, après +40,2 milliards d'euros au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle s’établit à 115,6%, après 113,9 % au premier trimestre 2025.

Contrairement au trimestre précédent, l'augmentation de la dette publique s'accompagne d'une hausse de la trésorerie des administrations publiques (+16,2 milliards d'euros après -11,4 milliards d'euros), si bien que la dette nette augmente un peu moins que la dette brute (+55,5 milliards d'euros) et s'établit à 107,3% du PIB après 106,1% au premier trimestre.

Au deuxième trimestre 2025, la contribution de l'État à la dette publique augmente de 64,3 milliards d'euros, après une augmentation de 36,4 milliards d'euros au trimestre précédent. L'encours de titres négociables de long terme de l'État augmente (+52,8 milliards d'euros), tout comme l'encours de titres de court terme (+8,1 milliards d'euros) et les dépôts (hors déposants des administrations publiques, +3,2 milliards d'euros).

L'État augmente en parallèle sa trésorerie (+10,4 milliards d'euros) et diminue sa détention de crédits de court terme (-0,3 milliards d'euros), si bien que sa dette nette augmente moins que sa dette brute (+54,2 milliards d'euros).

