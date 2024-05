"La désinflation américaine semble marquer le pas" (Groupe Richelieu)

(AOF) - "En août 2022, Jerome Powell avait été clair : la lutte contre l’inflation allait "faire souffrir les ménages et les entreprises " aux États-Unis. Près de deux ans après la hausse historique des taux d’intérêt, les sources de richesse des ménages américains n’ont jamais été aussi florissantes : les marchés d’actions ont atteint des sommets historiques, les prix des maisons sont plus élevés que jamais et le taux de chômage reste extrêmement bas", détaille Alexandre Hezez, stratégiste du groupe Richelieu.

Alexandre Hezez soutient que la richesse des ménages américains a atteint un record d'environ 156 000 milliards de dollars à fin 2023. Elle a augmenté d'environ 3,2 % de la période d'octobre à décembre. Fin 2019, elle était de 110 000 milliards, soit une croissance de plus de 40 % en 4 ans.

Pour le stratégiste du groupe Richelieu, la désinflation américaine, amorcée depuis plusieurs mois, semble marquer le pas et mettre en doute les actions prochaines de la Fed.