La descente aux enfers se poursuit pour UnitedHealth

(AOF) - Deux jours après avoir annoncé un départ surprise de son président-directeur général et suspendu ses objectifs annuels, UnitedHealth est encore au cœur de la tourmente. Selon le Wall Street Journal, le département américain de la Justice aurait ouvert une enquête à l’encontre du spécialiste de l’assurance et des services de santé pour une possible fraude à Medicare, l’assurance maladie américaine pour les personnes âgées et les invalides.

En février dernier, le même média avait déjà indiqué qu'UnitedHealth était dans le viseur de la justice américaine pour ses pratiques en matière de facturation. Le groupe avait vivement démenti ces accusations, parlant " d'informations erronées ".

Pour rappel, mardi, le titre UnitedHealth Group avait chuté de 17,83 % après la suspension de ses objectifs financiers annuels, objectifs qui avaient été abaissés moins d'un mois plus tôt, et le départ de son PDG. Le groupe a nommé Stephen Hemsley au poste de président-directeur général pour succéder à Andrew Witty qui a décidé de quitter ses fonctions pour raisons personnelles. Stephen Hemsley, qui a déjà occupé le poste de PDG entre 2006 et 2017, conserve la présidence du conseil d'administration et Andrew Witty devient conseiller principal de Stephen Hemsley.

Depuis le début de l'année, le titre du géant américain a chuté de près de 40 %, sans prendre en compte le repli du jour.

