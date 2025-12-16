La dépréciation de 19,5 milliards de dollars de Ford sur les véhicules électriques : cinq choses à savoir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Colias

Ford Motor F.N a annoncé lundi une charge de 19,5 milliards de dollars sur les investissements dans les véhicules électriques, le signe le plus visible à ce jour du recul de l'industrie automobile par rapport à une technologie que les constructeurs ont adoptée sans réserve au début de la décennie. Une grande partie de cette somme reflète les dépenses liées à l'annulation de modèles entièrement électriques qui étaient en préparation depuis des années. Ford se concentre désormais sur le développement de modèles à essence conventionnelle et de véhicules hybrides, afin de mieux répondre aux préférences des acheteurs américains.

Voici quelques aspects notables de l'annonce de Ford:

QU'EST-CE QUE LA DÉPRÉCIATION?

Environ 8,5 milliards de dollars sont liés aux coûts associés à l'abandon de plusieurs futurs véhicules électriques, y compris un projet de grand pick-up qui devait être construit dans le Tennessee. Ford déduit également 6 milliards de dollars d'une coentreprise de batteries avec la société sud-coréenne SK On - cette dernière a annoncé la fin du partenariat la semaine dernière.

Ford a décrit 5 milliards de dollars supplémentaires comme des "dépenses supplémentaires liées au programme". Sur l'ensemble des charges, seuls 5,5 milliards de dollars environ auront un impact sur la trésorerie, et Ford a indiqué qu'ils seraient encourus l'année prochaine et jusqu'en 2027.

LES MODÈLES EV MIS AU REBUT

Ford met effectivement au rebut tous ses véhicules électriques de la prochaine génération, y compris le grand pick-up et certains fourgons commerciaux. L'usine du Tennessee, qui devait produire à terme 500 000 camions électriques lorsque Ford a annoncé les détails du complexe de fabrication en 2023, fabriquera désormais des camions à essence.

La stratégie de Ford en matière de véhicules électriques se concentre donc sur une famille de modèles plus abordables développés par une équipe californienne dite "skunkworks". L'entreprise a déclaré que le premier modèle issu de ces efforts serait un pick-up de taille moyenne, dont le prix avoisinerait les 30 000 dollars lors de sa mise en vente, prévue pour 2027.

RÉDUIRE LES PERTES

Comme presque tous les constructeurs automobiles traditionnels, Ford a perdu de l'argent sur ses activités liées aux véhicules électriques - 5 milliards de dollars en 2024, et probablement des milliards de plus cette année. L'un des principaux facteurs est le coût élevé des batteries, qui n'a pas baissé aussi rapidement que prévu, selon les dirigeants de l'industrie automobile.

En fait, l'entreprise réduit ses pertes en engageant des frais importants dès maintenant. La réduction de son exposition aux véhicules électriques déficitaires devrait améliorer ses résultats au cours des prochains trimestres. Les dirigeants ont déclaré que le secteur des VE devrait devenir rentable en 2029.

LES HYBRIDES EN POINT DE MIRE

Ford a déclaré que les voitures hybrides, qui utilisent des moteurs à gaz et des batteries pour améliorer la puissance et l'efficacité énergétique, seront le moteur de la croissance dans les années à venir. L'entreprise s'attend à ce que son mélange global d'hybrides, de VE à autonomie étendue et de VE purs atteigne 50 % des ventes de véhicules d'ici 2030, contre 17 % aujourd'hui.

Un exemple: le Ford F-150 Lightning, un camion entièrement électrique en vente depuis 2022, qui, selon Ford, sera éventuellement transformé en camion électrique à autonomie étendue. Cette configuration comprendra un générateur à gaz qui rechargera la batterie en cours de route, offrant au conducteur une autonomie de 700 miles sans avoir besoin de recharger ou de faire le plein.

BOOM DU STOCKAGE DES BATTERIES

Ford utilisera des usines du Kentucky et du Michigan pour fabriquer des batteries destinées aux services de stockage d'énergie, qui sont très demandés par les centres de données liés à l'essor de l'intelligence artificielle. L'entreprise a décrit ce projet comme une nouvelle activité qui inclurait les ventes et le service, et a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars pour lancer l'opération au cours des deux prochaines années.