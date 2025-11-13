La demande pour les produits liés à l'IA en soutien des profits de Cisco

(AOF) - Cisco est attendu dans le vert après avoir dévoilé des résultats et des objectifs supérieurs aux attentes. Au premier trimestre, clos fin octobre, de l'exercice fiscal 2026, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 5%, à 2,9 milliards de dollars, soit 72 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1 dollar, soit 2 cents de mieux que le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8%, à 14,9 milliards de dollars, alors que le marché ciblait 14,78 milliards de dollars.

"Nous avons connu un début d'exercice 2026 solide, et Cisco est en bonne voie pour réaliser sa meilleure année à ce jour," s'est félicité le PDG, Chuck Robbins. "La demande généralisée pour nos technologies souligne le rôle essentiel des réseaux sécurisés et la valeur de notre portefeuille, alors que les clients s'empressent de libérer le potentiel de l'IA."

"Les commandes liées aux infrastructures d'IA provenant de clients hyperscalers ont totalisé 1,3 milliard de dollars, reflétant une accélération significative de la croissance," a souligné Cisco.

Sur l'exercice, le bénéfice par action ajusté est vu entre 4,08 dollars et 4,14 dollars et les revenus sont attendus entre 60,2 et 61 milliards de dollars. Wall Street cible respectivement 4,12 dollars et 60,04 milliards de dollars.

Sur le seul deuxième trimestre, le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 1,01 et 1,03 dollar pour un chiffre d'affaires attendu entre 15 et 15,2 milliards de dollars. Les analystes anticipent respectivement 1,02 dollar et 14,84 milliards de dollars.

