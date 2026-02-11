la demande insatiable de voyages de luxe place Marriott dans une position privilégiée

11 février - ** Marriott International MAR.O a prévu un bond de 35% des frais qu'il perçoit des cartes de crédit co-marquées mardi, alors que les voyageurs fortunés s'offrent des vacances de luxe

** « À l'échelle internationale, il y a une demande presque insatiable pour le luxe », a déclaré le PDG Anthony Capuano.

** La médiane des prévisions des 27 courtiers couvrant l'action est de 350 $ - données compilées par LSEG

CROISSANCE SOLIDE ET PARTENARIATS TECH/AI

** Jefferies affirme que la dynamique de croissance de MAR est forte, car son pipeline de développement dépasse 610 000 chambres (contre 596 000+ au troisième trimestre), dont plus de la moitié à l'international

** La société de courtage relève ses estimations de revenus d'hébergement pour les exercices 26 et 27 à 7,62 milliards de dollars/8,20 milliards de dollars, contre 7,35 milliards de dollars/7,88 milliards de dollars

** TD Cowen indique que l'indice RevPAR du portefeuille de MAR est similaire à celui de Hilton HLT.N et bien supérieur à celui des autres grands opérateurs hôteliers

** JP Morgan note que les frais de cartes de crédit sont un facteur clé des bénéfices, représentant 13 % des frais bruts pour l'exercice 25, augmentant à 16 % pour l'exercice 26 et ~17 % pour l'exercice 27; ajoute que MAR travaille sur des partenariats avec Google et OpenAI, considérant l'IA comme une chance de "redéfinir potentiellement le paradigme de l'acquisition de clients"

Courtage Nouveau PT Ancien PT

Jefferies $415 $357

TD Cowen $400 $365

JP Morgan $356 $323

Barclays $356 $320

Wells Fargo $403 $353

BMO $400 $370

Mizuho $343 $297

Truist $350 $283

Deutsche Bank $348 $289