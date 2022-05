La demande des particuliers pour les hedge funds devrait croître, sauf en France

(NEWSManagers.com) - Selon la dernière étude du cabinet de recherche Cerulli, la demande pour les hedge funds devrait croître plus rapidement chez les investisseurs particuliers européens que chez leurs homologues institutionnels dans les deux prochaines années. Plus d'un tiers (37 %) des banques privées et des gestionnaires de patrimoine européens interrogés par Cerulli prévoient en effet d'augmenter leurs allocations recommandées aux hedge funds en 2022, contre seulement 16 % des répondants institutionnels.

Sur le segment des particuliers, les banques privées britanniques s'attendent à ce que la demande de hedge funds et d'alternatives liquides soit plus élevée dans chaque segment de clientèle que sur les autres marchés européens. Les clients britanniques très fortunés (UHNW) devraient être les plus demandeurs de hedge funds : les banques privées locales s'attendent à ce que 56% de ces clients augmentent leur demande pour cette classe d'actifs.

Plus d'un tiers (38%) des banques privées suisses s'attendent à ce que la plus forte augmentation de la demande de produits de hedge funds provienne des family offices locaux.

Les banques privées italiennes interrogées donnent, quant à elles, une image variée de leur clientèle. Elles s'attendent à ce que la demande de hedge funds soit la plus forte de la part des particuliers UHNW; celle de la part des family offices devrait rester pratiquement inchangée et celle de la part des clients fortunés se réduire.

Enfin en France, les banques privées françaises s'attendent à une baisse de la demande de hedge funds de la part des clients mass-affluent et HNW. Selon les banques privées locales interrogées, les seuls clients qui devraient afficher une augmentation nette de la demande au cours des deux prochaines années sont les clients UHNW. Plus d'un tiers (38%) prévoient une augmentation de la demande de hedge funds de la part de ce segment de clientèle. "Les gestionnaires de hedge funds et leurs équipes de distribution devraient consacrer plus de temps et de ressources à cibler les canaux de distribution des particuliers, en se concentrant sur les opportunités de vente croisée dans ce segment", note M. Fabrizio Zumbo, responsable de la recherche sur les marchés retail et wholesale en Europe chez Cerulli.

Selon l'étude, en Europe, 92 % des family offices ont des expositions aux hedge funds, ce qui en fait le type de client le plus alloué à cette classe d'actifs ; 16 % d'entre eux allouent plus de 5 % de leurs portefeuilles d'investissement totaux aux hedge funds. Les clients fortunés constituent le segment de clientèle de détail le plus important.