La demande de l'Arabie saoudite d'acheter des F-35 franchit un obstacle majeur du Pentagone, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

L'administration Trump étudie la demande de l'Arabie saoudite d'acheter jusqu'à 48 avions de combat F-35, une transaction potentielle de plusieurs milliards de dollars qui a franchi un obstacle clé du Pentagone avant une visite du prince héritier Mohammed bin Salman, ont déclaré deux sources familières avec le sujet.

Une vente marquerait un changement politique important, modifiant potentiellement l'équilibre militaire au Moyen-Orient et mettant à l'épreuve la définition de Washington du maintien de "l'avantage militaire qualitatif" d'Israël.

L'Arabie saoudite a lancé un appel direct au président américain Donald Trump au début de l'année et s'intéresse depuis longtemps au chasseur de Lockheed Martin LMT.N , ont déclaré l'une des personnes et un fonctionnaire américain. Le Pentagone étudie actuellement la possibilité de vendre 48 de ces avions de pointe, ont déclaré à Reuters le responsable américain et la personne au fait des négociations. L'ampleur de la demande et son état d'avancement n'ont pas été communiqués précédemment.

Le fonctionnaire américain et un autre fonctionnaire américain, qui ont reconnu que l'accord sur les armes suivait son cours, ont déclaré qu'aucune décision finale n'avait été prise et que plusieurs étapes étaient encore nécessaires avant l'approbation finale, y compris d'autres approbations au niveau du cabinet, la signature de Donald Trump et la notification au Congrès.

Le département politique du Pentagone a travaillé sur la transaction potentielle pendant des mois, et l'affaire a maintenant progressé au niveau du secrétaire du département de la défense, selon l'un des responsables, qui a parlé sous couvert d'anonymat.

Le Pentagone, la Maison Blanche et le Département d'État n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Lockheed Martin a déclaré que les ventes militaires sont des transactions de gouvernement à gouvernement et que c'est à Washington qu'il est préférable de traiter cette question.

Washington évalue les ventes d'armes au Moyen-Orient de manière à garantir qu'Israël conserve un "avantage militaire qualitatif". Cela garantit qu'Israël reçoit des armes américaines plus avancées que les États arabes de la région.

Le F-35, doté d'une technologie furtive qui lui permet d'échapper à la détection de l'ennemi, est considéré comme l'avion de chasse le plus avancé au monde. Israël exploite l'avion depuis près de dix ans, en construisant plusieurs escadrons, et reste le seul pays du Moyen-Orient à posséder ce système d'armement.

L'Arabie saoudite, premier client des États-Unis en matière d'armement, cherche depuis des années à moderniser son armée de l'air et à contrer les menaces régionales, en particulier celles de l'Iran. La demande renouvelée du royaume pour ce qui constituerait deux escadrons intervient alors que l'administration Trump s'est montrée ouverte à l'approfondissement de la coopération en matière de défense avec Riyad. L'armée de l'air saoudienne utilise une combinaison d'avions de combat, notamment des Boeing BA.N F-15, des Tornados européens et des Typhoons.

La question du F-35 a également été mêlée à des efforts diplomatiques plus larges. L'administration Biden avait déjà envisagé de fournir des F-35 à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord global qui aurait inclus la normalisation des relations entre Riyad et Israël, mais ces efforts ont finalement échoué.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a fait des ventes d'armes à l'Arabie saoudite une priorité. En mai, les États-Unis ont accepté de vendre au royaume un ensemble d'armes d'une valeur de près de 142 milliards de dollars, ce que la Maison-Blanche a qualifié d'"accord de coopération en matière de défense le plus important" jamais conclu par Washington.

L'examen par le Congrès pourrait également remettre en cause toute vente de F-35. Les législateurs ont déjà remis en question les contrats d'armement avec Riyad après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, et certains membres du Congrès restent réticents à l'idée d'approfondir la coopération militaire avec le royaume.

Cette vente potentielle intervient également alors que l'Arabie saoudite poursuit d'ambitieux plans de modernisation économique et militaire dans le cadre du programme Vision 2030 du prince héritier Mohammed bin Salman. Le royaume a cherché à diversifier ses partenariats de défense ces dernières années, tout en maintenant sa relation de sécurité de plusieurs décennies avec Washington.