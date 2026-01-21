La déforestation, un enjeu brûlant

AMUNDI

Répondre aux défis du monde actuel par le dialogue et l'engagement actionnarial

10 % : c'est la perte des étendues mondiales de forêts au cours des 30 dernières années provoquée par l'extension des cultures agricoles (production de bétail, de bois, de cacao, de soja, etc.), soit une superficie plus importante que celle de l'Union européenne(1).

Quelles sont les causes ?

La déforestation pour l'agriculture, mais aussi l'exploitation forestière, les feux ou encore l'urbanisation qui grignotent chaque année un peu plus d'espace aux forêts.

Pourquoi est-ce alarmant ?

À cause du changement climatique

Les forêts jouent un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique en agissant comme des puits de carbone qui absorbent et stockent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Ce processus est essentiel pour réguler le climat.

À cause de la perte de biodiversité

Les forêts couvrent presque un tiers des terres dans le monde(2) et abritent 80 % de la biodiversité terrestre(3). Elles offrent un habitat à de nombreuses espèces, régulent les cycles de l'eau et empêchent l'érosion des sols. La déforestation est l'une des principales causes de la perte de biodiversité(4).

À cause des impacts sociaux

Dans les pays en développement, plus d'un milliard de personnes dépendent des forêts pour leurs besoins de base (bois, nourriture, plantes médicinales, etc.). Pour ces communautés, la déforestation équivaut à une perte de revenus, de sécurité alimentaire et de patrimoine culturel.

À cause des impacts économiques

De nombreux pans de l'économie dépendent des forêts, directement ou indirectement. Le secteur forestier a par exemple contribué à hauteur de plus de 1 520 milliards de dollars aux économies nationales en 2015(5).

Pour en savoir plus, découvrez notre newsletter ci-dessous ou visitez la page web dédiée :