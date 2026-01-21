 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La déforestation, un enjeu brûlant
information fournie par Amundi 21/01/2026 à 11:23

AMUNDI

AMUNDI

Répondre aux défis du monde actuel par le dialogue et l'engagement actionnarial

10 % : c'est la perte des étendues mondiales de forêts au cours des 30 dernières années provoquée par l'extension des cultures agricoles (production de bétail, de bois, de cacao, de soja, etc.), soit une superficie plus importante que celle de l'Union européenne(1).

Quelles sont les causes ?

La déforestation pour l'agriculture, mais aussi l'exploitation forestière, les feux ou encore l'urbanisation qui grignotent chaque année un peu plus d'espace aux forêts.

Pourquoi est-ce alarmant ?

À cause du changement climatique

Les forêts jouent un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique en agissant comme des puits de carbone qui absorbent et stockent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Ce processus est essentiel pour réguler le  climat.

À cause de la perte de biodiversité

Les forêts couvrent presque un tiers des terres dans le monde(2) et abritent 80 % de la biodiversité terrestre(3). Elles offrent un habitat à de nombreuses espèces, régulent les cycles de l'eau et empêchent l'érosion des sols. La déforestation est l'une des principales causes de la perte de biodiversité(4).

À cause des impacts sociaux

Dans les pays en développement, plus d'un milliard de personnes dépendent des forêts pour leurs besoins de base (bois, nourriture, plantes médicinales, etc.). Pour ces communautés, la déforestation équivaut à une perte de revenus, de sécurité alimentaire et de patrimoine culturel.

À cause des impacts économiques

De nombreux pans de l'économie dépendent des forêts, directement ou indirectement. Le secteur forestier a par exemple contribué à hauteur de plus de 1 520 milliards de dollars aux économies nationales en 2015(5).

1. Tendances éco en 50 graphiques, Bastien Drut, 2025
2. Global Forest Resource Assessment 2020
3. Forest Area by Country: % Land Coverage Rankings (2025)
4. https://bigmedia.bpifrance.fr/nos-dossiers/deforestation-causes-consequenceset-solutions-pour-les-entreprises#quelles-sont-les-causes-de-la-deforestation
5. https://www.fao.org/3/cb9360en/online/src/html/forest-production-globaleconomy.html

Pour en savoir plus, découvrez notre newsletter ci-dessous ou visitez la page web dédiée :

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 21.01.2026 12:15 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris sous pression, le Groenland sous les projecteurs
    information fournie par AFP 21.01.2026 12:07 

    La Bourse de Paris évolue en petite baisse mercredi, sous pression avant le très attendu discours du président Donald Trump au Forum économique mondial à Davos (Suisse), dans un contexte de tensions, les pays européens s'opposant à toute annexion du Groenland par ... Lire la suite

  • Des ouvriers sont vus sur un chantier de construction dans un quartier d'affaires de Tokyo
    Japon: Fitch prévoit un maintien des déficits à un niveau gérable malgré les promesses de réduction d'impôts
    information fournie par Reuters 21.01.2026 11:52 

    par Makiko Yamazaki Le Japon devrait maintenir son déficit budgétaire à un niveau gérable à l'issue des élections législatives prévues le mois prochain malgré les craintes des marchés d'un dérapage des finances du pays au regard des "cadeaux électoraux" ‍de la ... Lire la suite

  • Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison
    Danone dévisse, BofA avertit sur la baisse de la natalité en Chine
    information fournie par Reuters 21.01.2026 11:49 

    L'action Danone dévisse mercredi à la Bourse de Paris, les analystes de BofA Global Research ‍mettant en garde dans une note contre l'impact de la baisse de la natalité en Chine sur le marché des préparations lactées pour ‌nourrissons. Le titre recule de 6,4% vers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank