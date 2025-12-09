 Aller au contenu principal
La défense en hausse : vers un investissement de 52 milliards d'euros de l'Allemagne
information fournie par AOF 09/12/2025 à 12:04

Un Rafale de l'armée de l'Air (crédit : armée de l'Air)

Un Rafale de l'armée de l'Air (crédit : armée de l'Air)

(AOF) - Les valeurs européennes du secteur de la défense progressent après des informations rapportées par Bloomberg. L'agence de presse américaine affirme que l'Allemagne devrait passer des commandes militaires de 52 milliards d'euros la semaine prochaine.

Jefferies, dans une note d'analyse, précise notamment que 22 milliards seront déboursés pour des équipements et des vêtements, 4,2 milliards pour des véhicules d'infanterie Puma, 3 milliards pour des missiles et lanceurs de défense aérienne Arrow 3, et 1,6 Md€ pour des satellites de surveillance.

Le broker estime que Rheinmetall sera le grand bénéficiaire de ses commandes. La commande des véhicules d'infanterie Puma représenterait probablement environ 2 milliards d'euros pour ce conglomérat industriel allemand spécialisé dans l'armement et l'équipement automobile.

Suite à ces informations, Rheinmetall occupe la première place du Dax grâce à une progression de 4,51%. Saab s'adjuge 3,24% et enregistre la plus forte hausse de l'OMX Stockholm 30.

A Paris, Thales occupe la tête du CAC 40 gagnant 3,44%. Exail Technologies signe la plus forte hausse du SBF 120 progressant de 4,86%. Dans ce même indice, Dassault Aviation avance de 2,44%.

Défense
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
276,4000 EUR Euronext Paris +2,37%
EXAIL TECHNOLOGIES
93,5000 EUR Euronext Paris +5,77%
RHEINMETALL
1 642,5000 EUR XETRA +3,63%
THALES
233,5000 EUR Euronext Paris +2,86%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

