La décrue de la décollecte sur les fonds actions britanniques continue

Les sorties nettes des investisseurs dans les fonds axés sur les actions britanniques ont atteint un point bas en juillet, selon le fournisseur de recherche et de données Calastone. Les fonds investis en actions britanniques ont rendu 207 millions de livres sterling à leurs investisseurs, ce qui constitue le niveau le plus faible de décollecte depuis août 2021 et moins d’un tiers de la décollecte mensuelle moyenne depuis le début de l’année pour la catégorie.

Calastone note que les ventes de parts de fonds actions britanniques se sont réduites et que, dans le même temps, les investisseurs reviennent sur ces produits. Le fournisseur de données pointe un effet favorable post-élection générale au Royaume-Uni, qui a vu la victoire - à une large majorité - des travaillistes . Ainsi, le 5 juillet 2024, lendemain de ce succès électoral, les investisseurs ont placé un total de 59 millions de livres dans les fonds actions britanniques.

« Nous avons encore constaté des sorties de fonds axés sur le Royaume-Uni en juillet, mais l’amélioration est cohérente avec la vague de commentaires positifs entourant le cas d’investissement pour les actions britanniques. Les indicateurs de croissance suggèrent que l'économie surpasse ses pairs, tandis que l’arrivée d’un nouveau gouvernement avec une large majorité contraste fortement avec l’agitation politique actuelle dans de nombreux autres grands pays du G7 et dans le passé récent du Royaume-Uni. La première baisse des taux d’intérêt en quatre ans, jeudi dernier, a également donné raison aux optimistes qui avaient commencé à tourner leur attention vers leur marché intérieur », explique Edward Glyn, responsable des marchés internationaux chez Calastone.

Ce dernier souligne aussi d’autres facteurs comme la rotation des investisseurs des actions américaines de grandes capitalisations vers celles de petites et moyennes et capitalisations. Une situation qui profite entre autres aux actions britanniques, extrêmement décotés depuis trois ans. « La grande question est maintenant de savoir si la dynamique peut s’amplifier suffisamment au cours des prochains mois pour que les fonds axés sur le Royaume-Uni voient la collecte va l’emporter sur les sorties pour la première fois depuis des années » , s’interroge Edward Glyn.

Adrien Paredes-Vanheule