La décollecte s’accélère sur les fonds vendus en Italie

En octobre, les fonds italiens ont vu sortir 3,1 milliards d’euros, après plus de 2 milliards d’euros en septembre, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, les fonds italiens subissent des rachats de plus de 17 milliards d’euros. Pour rappel, en 2022, ils avaient collecté plus de 9 milliards d’euros et, en 2021, près de 65 milliards d’euros.

Les fonds flexibles sont la catégorie qui a le plus souffert, avec des sorties nettes de 3,4 milliards d’euros. Sur les 10 premiers mois de l’année, la décollecte est de plus de 21 milliards d’euros. Les fonds diversifiés voient sortir plus de 2 milliards d’euros et les fonds actions se délestent de 416 millions.

Seuls les fonds obligataires gardent la tête hors de l’eau, avec une collecte de 2,2 milliards d’euros sur octobre et de plus de 18 milliards d’euros depuis le début de cette année. Les fonds monétaires sont aussi dans le vert, avec une légère collecte de 631 millions d’euros.

Assogestioni note aussi que les gestions sous mandat ont décollecté de 6,2 milliards d’euros en octobre. Un mouvement qui a été uniquement le fait des mandats institutionnels.

En additionnant les fonds ouverts, les mandats, ainsi que les fonds fermés, la décollecte s’élève à plus de 8 milliards d’euros sur octobre. Depuis le début de l’année, elle est de 42,4 milliards d’euros. Les encours s’établissent à 2.195 milliards d’euros, dont 1.070 milliards pour les fonds ouverts.

Au cours de ce mois difficile, les principaux acteurs du secteur ont souffert. Ainsi, le leader Intesa Sanpaolo voit sortir plus de 5 milliards d’euros en octobre. Amundi affiche une décollecte de 1,7 milliard d’euros et Anima, de 1,4 milliard d’euros. Parmi les rares sociétés à tirer leur épingle du jeu figurent JP Morgan Asset Management, qui attire 540 millions d’euros, UBS Asset Management, avec 375,9 millions d’euros, et M&G avec 204,7 millions.

Laurence Marchal