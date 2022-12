La décollecte hebdomadaire sur les fonds en actions atteint un pic historique

(NEWSManagers.com) - C'est à une sorte de sauve qui peut général auquel se sont prêtés les investisseurs pour la semaine se terminant au 21 décembre. Preuve en est les quelques chiffres répertoriés par le "Flow show", le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d'investissements mondiaux par BofA Global Research. Les fonds investis sur les actions ont enregistré leur plus forte décollecte nette hebdomadaire de leur histoire, soit près de 42 milliards de dollars. Les auteurs de l'étude l'expliquent très sommairement par une "moisson de pertes fiscales". Les fonds obligataires n'ont pas sauvé la mise puisqu'ils ont subi aussi 10 milliards de dollars de rachats, leur première décollecte en trois semaines. Quant aux fonds monétaires, ils ont rendu aussi la somme impressionnant de 60 milliards de dollars.

Sur le front des actions, les européennes n'ont fait, comme d'habitude, que rebuter les investisseurs pour la 45ème semaine consécutive (-2,7 milliards de dollars cette semaine). La surprise est venue du front américain avec aussi des rachats de l'ordre de 37 milliards de dollars, soit leur pire décollecte depuis décembre 2021. Par style de gestion, ce sont les fonds grandes capitalisations et la gestion "value" (qui recherche les actions les moins bien valorisées) qui ont fondu. Les fonds actions des pays émergents et du Japon ont quant à eux attiré des souscriptions respectives de 3,2 milliards de dollars et 800 millions.

Côté fonds obligataires, les rachats ont concerné en premier lieu le haut rendement ("high yield") et les obligations municipales, pour plus de trois milliards chacun. Viennent ensuite les fonds obligataires les mieux notés "investment grade" qui enregistrent des rachats de 2,3 milliards, tout comme les fonds obligataires souverains.