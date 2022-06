La décollecte hebdomadaire s’accélère sur les fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - L’exercice 2022 est décidément difficile pour les fonds obligataires. Au cours de la semaine précédant le relèvement spectaculaire des taux directeurs de la FED de 75 points de base, les investisseurs ont retiré 18,5 milliards de dollars (17,6 milliards d’euros) de ces stratégies, selon le « flow show » de Bank of America Global Research, basé sur les chiffres d’EPFR. Les fonds monétaires ont également souffert, avec 50,1 milliards de dollars de retraits, tandis que les fonds actions ont su attirer 16,6 milliards.

La décollecte dans l’obligataire a été conséquente dans la quasi-totalité des sous segments. Les fonds de dettes d’entreprises investment grade ont rendu 5,6 milliards de dollars, ceux sur le high yield 7,8 milliards, la catégorie dette émergente 3,9 milliards, et les véhicules de dettes municipales américaines 4,9 milliards. Les investisseurs se sont réfugiés dans la dette souveraine, avec une collecte de 5,9 milliards de dollars, presqu’uniquement vers des fonds de dettes au nominal.

Dans les actions, les flux se sont essentiellement dirigés vers les fonds couvrant les Etats-Unis (+14,8 milliards de dollars). Les investisseurs ont également un peu misé sur les actions émergentes (+1,3 milliard), et sont dans le même temps sortis des fonds d’actions européennes (-1 milliard, 18ème semaine consécutive de décollecte) et japonaises (-1,1 milliard). Sur le marché américain, les faveurs des investisseurs sont allées en priorité vers les stratégies de petites capitalisations (+6,6 milliards), value (+5,8 milliards) et grandes capitalisations (+5,5 milliards). Seuls les fonds de financières ont enregistré une décollecte supérieure au milliard, avec -1,6 milliard de dollars.