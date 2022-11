La décollecte hebdomadaire reprend sur les fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - La collecte positive de la semaine précédente n'aura été qu'un court intermède pour les fonds obligataires. Entre le 27 octobre et le 2 novembre, ils ont enregistré des flux nets négatifs de 3,9 milliards de dollars, selon le Flow show, le bulletin d'analyse hebdomadaire des flux dans le monde des fonds d'investissements, élaboré par BofA Global Research. Il s’agit de leur dixième semaine de rachats sur les onze dernières. Les fonds monétaires ont, eux, reçu 62,1 milliards de dollars, et les fonds actions 6,3 milliards.

Les fonds obligataires ont souffert de retraits sur le segment de la dette souveraine (-2,3 milliard de dollars, dont -0,4 milliard sur les stratégies d'indexation à l'inflation), une première en onze semaines. Les investisseurs sont aussi sortis des fonds de dettes émergentes (-3,8 milliards) et d'obligations municipales (-1,8 milliard). Ils ont privilégié les stratégies de dettes d'entreprises high yield, qui ont reçu 4,3 milliards de dollars. La collecte des fonds de dettes d'entreprises investment grade est proche de zéro.

Sur les actions, les investisseurs ont privilégié les pays émergents (+4,3 milliards de dollars) et les Etats-Unis (+1,5 milliard). Dans ce dernier marché, la collecte s'est dirigée vers les fonds value (+2,4 milliards de dollars), de grandes capitalisations (+1,4 milliard) et tech (+1,3 milliard). Dans le reste du monde, les fonds d'actions japonaises ont rendu 0,6 milliard de dollars, et ceux d'actions européennes 0,9 milliard.