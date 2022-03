La décollecte des fonds obligataires s’accélère

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux ont retrouvé, la semaine dernière, le chemin des fonds actions, après deux semaines de décollecte. Dans le même temps, les retraits sur les fonds monétaires et obligataires se sont accentués.

Entre le 10 et le 16 mars, les fonds actions ont ainsi reçu 25,4 milliards de dollars (23,1 milliards d’euros) de la part des investisseurs, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds monétaires ont, eux, rendu 36 milliards de dollars, après avoir enregistré une décollecte de 7,8 milliards lors du comptage précédent. Mais surtout, les fonds obligataires ont connu leur dixième semaine de décollecte consécutive, avec -14,9 milliards, un chiffre en quasi-constante augmentation depuis le début de cette tendance.

Les retraits des investisseurs dans l’obligataire se concentrent surtout sur la partie crédit, qui regroupe les fonds de titres d’entreprises investment grade, high yield et d’obligations émergentes. Les premiers ont rendu cette semaine 9,5 milliards de dollars, les deuxièmes 3,9 milliards et les troisièmes 2,7 milliards. Au total, la décollecte sur ce segment depuis le début de l’année s’élève à 108 milliards de dollars. Les fonds d’obligations souveraines maintiennent, pour leur part, une certaine attractivité, avec +3,1 milliards de dollars de collecte hebdomadaire (dont 1,3 milliard sur les titres indexés à l’inflation).

Dans l’univers des fonds actions, la belle collecte enregistrée cette semaine doit beaucoup aux stratégies de grandes capitalisations américaines, qui ont attiré 22,3 milliards de dollars. Les autres styles de gestion ont également bénéficié de l’engouement des investisseurs, avec +7,8 milliards pour les fonds value, +4,5 milliards pour les fonds de petites capitalisations, et +2,2 milliards pour les fonds croissance. Au total, les fonds d’actions américaines ont reçu 32 milliards de dollars de flux nets. Les autres géographies ont connu une semaine bien moins réjouissante. Les fonds d’actions européennes, qui ont certes fortement limité l’hémorragie de ces quatorze derniers jours, ont tout de même subi une décollecte de 3,2 milliards de dollars. Les fonds d’actions japonaises et émergentes ont, eux, rendu un peu moins d’un milliard de dollars nets chacun à leurs porteurs de parts.