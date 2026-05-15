La déclaration éthique de Trump révèle des milliers de transactions liées à des titres d'entreprises américaines

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* Les documents déposés par Trump font état de transactions d'une valeur comprise entre 220 et 750 millions de dollars portant sur des actions de grandes entreprises américaines et des obligations municipales

* La Trump Organization affirme que ces investissements sont gérés par des tiers et que la famille n'intervient pas dans les décisions

(Mise à jour avec les commentaires de la Trump Organization, paragraphes 4-5) par Jarrett Renshaw, Lawrence Delevingne et Tom Bergin

Le président américain Donald Trump a révélé une série de transactions financières d'au moins 220 millions de dollars réalisées plus tôt cette année sur des titres de grandes entreprises américaines, selon deux nouveaux formulaires de déclaration financière publiés jeudi par le Bureau américain de l'éthique gouvernementale. Ces nouveaux rapports couvrent les trois premiers mois de 2026 et indiquent les valeurs des transactions par fourchettes larges plutôt que par montants exacts, faisant état d’une valeur cumulée comprise entre 220 millions et environ 750 millions de dollars. Les achats comprenaient des titres liés à des sociétés telles que Microsoft, Meta Platforms, Oracle, Broadcom, Bank of America et Goldman Sachs, ainsi que des opérations sur des obligations municipales.

Parmi les achats importants, d'une valeur comprise entre 1 et 5 millions de dollars chacun, figuraient un fonds indiciel S&P 500, Nvidia Corp. et Apple Inc. Les ventes importantes, d'une valeur comprise entre 5 et 25 millions de dollars chacune, concernaient notamment Microsoft, Amazon et Meta. Le document ne précise pas toujours le type de titre, par exemple s'il s'agit d'une action ou d'une obligation d'entreprise.

« Les placements du président Trump sont gérés exclusivement par le biais de comptes entièrement discrétionnaires, gérés de manière indépendante par des institutions financières tierces qui détiennent l’autorité EXCLUSIF sur toutes les décisions d’investissement. Les transactions sont exécutées et les portefeuilles équilibrés grâce à des processus et des systèmes d’investissement automatisés administrés par ces institutions », a écrit un porte-parole de la Trump Organization dans un communiqué envoyé par e-mail.

« Ni le président Trump, ni sa famille, ni la Trump Organization ne jouent un rôle quelconque dans la sélection, l’orientation ou l’approbation d’investissements spécifiques. Ils ne reçoivent aucune notification préalable des activités de trading et ne fournissent aucune contribution concernant les décisions d’investissement ou la gestion de portefeuille de quelque nature que ce soit. »

Depuis son retour à la Maison Blanche l'année dernière, Donald Trump a divulgué à plusieurs reprises ses transactions financières par le biais d'une série de déclarations éthiques publiques, faisant état d' s de transactions portant à la fois sur des titres de dette municipale et des titres émis par de grandes entreprises. Les actifs du président sont détenus dans une fiducie contrôlée par ses enfants. Ces formulaires de déclaration sont exigés par les règles fédérales en matière d’éthique et ne fournissent qu’un ENQUÊTE partiel de l’activité financière d’un responsable, car ils répertorient les transactions supérieures à 1 000 dollars par grandes fourchettes de valeur et ne divulguent pas les prix exacts, les bénéfices ni si les actifs ont été achetés directement ou par l’intermédiaire de comptes gérés. La déclaration financière annuelle du président, un document plus complet qui inclut les actifs commerciaux et les de revenus, tels que les complexes de golf et les entreprises de cryptomonnaie, est attendue dans les mois à venir.