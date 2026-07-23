La décision du fondateur de Mobileye de quitter son poste de directeur général et les prévisions moroses ont pesé sur le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le fondateur et directeur général Amnon Shashua va quitter ses fonctions

* Le cours de l'action recule de 15 % en début de séance

(Réécriture générale du texte)

Amnon Shashua, directeur général de Mobileye depuis sa création en 1999, va quitter ses fonctions, alors même que l'entreprise spécialisée dans les technologies de conduite autonome se lance à fond dans les services de robotaxis et la robotique.

La société a également prévu une baisse de son chiffre d’affaires de 5 % à 6 % pour le troisième trimestre, ce qui vient ternir ses bons résultats enregistrés entre avril et juin et a entraîné une chute d’environ 15 % du cours de l’action, sa plus forte baisse journalière depuis août 2024.

La démission de Shashua marque le plus grand changement à la tête de Mobileye, alors qu’il avait mené l’entreprise à son rachat par Intel pour 15,3 milliards de dollars en 2017, puis à son retour en Bourse en 2022, bien que le titre ait chuté de 60 % depuis son introduction en raison d’une demande irrégulière.

Shashua n’a pas donné de raison à sa démission, mais a déclaré que c’était "le bon moment pour mettre en place la structure de direction la mieux adaptée au prochain chapitre de Mobileye".

Il quittera ses fonctions dès que Mobileye aura nommé un successeur; on lui a proposé le poste de président du conseil d’administration et il restera administrateur.

Lors d’une conférence téléphonique post-résultats, Shashua a déclaré qu’il allait désormais se concentrer sur le développement technologique à long terme, en particulier les humanoïdes, qu’il considère comme un domaine d’innovation majeur.

Un nouveau directeur général, quant à lui, pilotera la prochaine stratégie de l’entreprise pour ses activités plus établies dans la conduite autonome et les systèmes ADAS, a-t-il ajouté.

Cette décision intervient quelques mois après le rachat par Mobileye de Mentee Robotics, une start-up spécialisée dans la robotique humanoïde, également cofondée par Shashua et dont il était co-directeur général, pour environ 900 millions de dollars. L’intérêt pour la robotique humanoïde est en plein essor, porté par l’idée que des formes semblables à celles des humains peuvent mieux s’adapter aux usines et aux environnements complexes.

Shashua a également consacré une grande partie de la conférence téléphonique de jeudi à évoquer le service américain de robotaxis que l’entreprise prévoit de lancer l’année prochaine. Il a déclaré que l’entreprise pourrait générer environ 125 000 dollars de chiffre d’affaires annuel par véhicule.

Au deuxième trimestre, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 508 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 481,24 millions de dollars, ainsi qu’un bénéfice ajusté de 19 centimes par action, supérieur aux prévisions de 6 centimes, selon les données de LSEG.