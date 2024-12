"La décision de la BNS est cohérente avec la dynamique inflationniste actuelle" (Oddo BHF)

Oddo BHF se calque sur le même scénario des investisseurs qui anticipent une nouvelle baisse du taux directeur de 25 points de base en mars et une autre en juin 2025, ce qui porterait le taux BNS à 0 % d'ici mi-2025.

"Cette décision est donc cohérente avec la dynamique inflationniste actuelle et le contexte économique mondial", appuie Arthur Jurus.

Il rappelle que, en moyenne annuelle, l'inflation est attendue à 1,1 % pour 2024 (contre 1,2 % initialement), à 0,3 % pour 2025 (contre 0,6 %), et à 0,8 % pour 2026 (contre 0,7 %). Cette diminution s'explique par des facteurs externes, notamment la baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, ainsi que par la forte désinflation des biens importés, favorisée par l'appréciation continue du franc suisse.

(AOF) - "La Banque nationale suisse a annoncé une réduction de son taux directeur de 50 points de base, le faisant passer de 1 % à 0,50 %. Cette décision, effective à partir du 13 décembre 2024, reflète la volonté de la BNS d’ajuster sa politique monétaire pour répondre à une baisse continue des pressions inflationnistes et à un environnement économique mondial incertain", souligne Arthur Jurus, Head of Investment Office Suisse pour le groupe OddoBHF, en réaction à la décision de ce jeudi.

