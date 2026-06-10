La DCC irlandaise se prononce en faveur d'une offre de rachat revalorisée à 7,6 milliards de dollars

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La société irlandaise DCC a déclaré mercredi qu'elle soutiendrait une offre publique d'achat améliorée de 5,7 milliards de livres sterling (7,63 milliards de dollars) lancée par un consortium composé de KKR KKR.N et Energy Capital Partners, si les sociétés de capital-investissement américaines officialisaient leur offre.

La proposition révisée comprend 65,25 livres sterling en espèces et le dividende final proposé par DCC de 147,22 pence par action.

Voici plus de détails:

* Les actions du distributeur d'énergie basé à Dublin ont progressé de 3,3 % pour atteindre 62 livres sterling chacune après l'annonce de la nouvelle proposition.

* L'offre révisée est supérieure de 12,5 % à la proposition en espèces de 58 livres par action que DCC avait rejetée en avril.

* La date limite pour que le consortium fasse une offre ferme a été repoussée du 10 juin au 8 juillet.

* La dernière proposition représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de DCC le 28 avril, la veille du jour où la société a annoncé qu'elle examinait la première offre du consortium.

* Plus tôt mercredi, Sky News a rapporté que le consortium était en pourparlers avancés pour acquérir DCC pour un montant supérieur à 5 milliards de livres sterling.

(1 $ = 0,7466 livre)