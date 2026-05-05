La crypto-bourse Bullish va racheter Equiniti pour 4,2 milliards de dollars dans le cadre d'une offensive sur les marchés financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations et ajout de détails tout au long du texte)

Bullish BLSH.N a annoncé mardi son intention d'acquérir l'agent de transfert Equiniti dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,2 milliards de dollars, alors que la plateforme d'échange de cryptomonnaies cherche à mettre en place une infrastructure permettant de faire le pont entre la technologie blockchain et les marchés financiers traditionnels.

Les actions de la plateforme soutenue par Peter Thiel ont chuté d'environ 6% en pré-ouverture.

Cette acquisition permet à la plateforme de cryptomonnaies institutionnelle, dirigée par l'ancien président du NYSE Thomas Farley, d'accéder à un agent de transfert réglementé — une société qui assure le suivi des actionnaires enregistrés pour les entreprises émettant des actions — afin de soutenir ses opérations.

Alors que les marchés de capitaux s'orientent vers un règlement basé sur la blockchain, l'absence d'un agent de transfert réglementé adapté à cette technologie a été considérée comme un obstacle majeur à son adoption par les institutions.

"La tokenisation représente un changement générationnel dans le fonctionnement des marchés de capitaux", a déclaré Farley dans un communiqué, ajoutant que cette alliance offre les "relations avec des émetteurs de premier ordre" nécessaires pour mener à bien cette transition.

Les opérations de fusion-acquisition ont également connu un rebond en 2026 après un début d'année morose, l'incertitude géopolitique ayant freiné l'appétit des conseils d'administration pour les fusions et acquisitions.

La transaction comprend environ 1,85 milliard de dollars de dette reprise et environ 2,35 milliards de dollars en actions Bullish, a indiqué la société.

Bullish a déclaré racheter Equiniti à la société de capital-investissement Siris Capital, qui avait acquis la société en 2021.

La crypto-bourse, qui est entrée en bourse en 2025, prévoit une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 6% à 8% entre 2027 et 2029, ainsi qu'une croissance annuelle de plus de 100 millions de dollars de l'Ebitda hors dépenses d'investissement.

Equiniti traite environ 500 milliards de dollars de paiements annuels et gère plus de 20 millions d'actionnaires vérifiés.

La transaction devrait être finalisée en janvier 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, a ajouté Bullish.