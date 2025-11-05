La croissance secteur privé légèrement sous les attentes en octobre aux Etats-Unis

(AOF) - La croissance du secteur privé a légèrement moins accéléré que prévu en octobre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 54,6 contre 53,9 en septembre et un consensus de 54,8. Le PMI pour les services est passé de 54,2 à 54,8 entre septembre et octobre. Il était anticipé à 55,2.

"Les données PMI définitives pour octobre viennent s'ajouter aux signes indiquant que l'économie américaine a entamé le quatrième trimestre avec un dynamisme soutenu," a commenté Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence. "La croissance de la vaste économie des services s'est accélérée pour accompagner une amélioration des performances du secteur manufacturier. Au total, l'activité économique croît à un rythme correspondant à une augmentation du PIB d'environ 2,5 % en rythme annualisé, après une expansion tout aussi solide au troisième trimestre".