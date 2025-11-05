 Aller au contenu principal
La croissance secteur privé légèrement sous les attentes en octobre aux Etats-Unis
information fournie par AOF 05/11/2025 à 15:52

(AOF) - La croissance du secteur privé a légèrement moins accéléré que prévu en octobre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services est ressorti à 54,6 contre 53,9 en septembre et un consensus de 54,8. Le PMI pour les services est passé de 54,2 à 54,8 entre septembre et octobre. Il était anticipé à 55,2.

"Les données PMI définitives pour octobre viennent s'ajouter aux signes indiquant que l'économie américaine a entamé le quatrième trimestre avec un dynamisme soutenu," a commenté Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence. "La croissance de la vaste économie des services s'est accélérée pour accompagner une amélioration des performances du secteur manufacturier. Au total, l'activité économique croît à un rythme correspondant à une augmentation du PIB d'environ 2,5 % en rythme annualisé, après une expansion tout aussi solide au troisième trimestre".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

