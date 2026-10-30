 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La croissance organique de Spie accélère au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 08:22

Ajouter Boursorama à vos sources

Spie fait part d'une production en hausse de 13,7% à 2 886,8 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, dont 4,7% de croissance organique, en nette accélération par rapport à 1,2% au 1er semestre 2026, portant ainsi sa production totale sur neuf mois à 8 043,4 MEUR.

Le groupe de services multitechniques revendique une performance exceptionnelle tirée par les segments North-Western Europe et Germany, une croissance soutenue du segment Central Europe et une amélioration en France après le point bas du 2e trimestre.

"Nous avons poursuivi avec succès la mise en oeuvre de notre stratégie d'acquisitions bolt-on, étoffant ainsi notre offre de services techniques à forte valeur ajoutée et consolidant notre ancrage local en Europe", ajoute son directeur général, Markus Holzke.

"En dépit d'une conjoncture macroéconomique et politique toujours plus volatile, nos marchés restent portés par de puissantes tendances de long terme et nous continuons à cibler les segments les plus attractifs", ajoute le dirigeant, qui affiche ainsi sa confiance.

Spie confirme donc ses perspectives pour l'ensemble de 2026, à savoir une forte croissance totale, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue, ainsi que la poursuite de l'expansion de la marge d'EBITA.

Valeurs associées

SPIE
43,8800 EUR Euronext Paris +0,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23 -14,18%
Pétrole Brent
117,23 +1,36%
CAC 40
7 988,6 +0,23%
SANOFI
79,93 +4,96%
CREDIT AGRICOLE SA
15,025 -1,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank