La croissance organique de Spie accélère au 3e trimestre

Spie fait part d'une production en hausse de 13,7% à 2 886,8 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, dont 4,7% de croissance organique, en nette accélération par rapport à 1,2% au 1er semestre 2026, portant ainsi sa production totale sur neuf mois à 8 043,4 MEUR.

Le groupe de services multitechniques revendique une performance exceptionnelle tirée par les segments North-Western Europe et Germany, une croissance soutenue du segment Central Europe et une amélioration en France après le point bas du 2e trimestre.

"Nous avons poursuivi avec succès la mise en oeuvre de notre stratégie d'acquisitions bolt-on, étoffant ainsi notre offre de services techniques à forte valeur ajoutée et consolidant notre ancrage local en Europe", ajoute son directeur général, Markus Holzke.

"En dépit d'une conjoncture macroéconomique et politique toujours plus volatile, nos marchés restent portés par de puissantes tendances de long terme et nous continuons à cibler les segments les plus attractifs", ajoute le dirigeant, qui affiche ainsi sa confiance.

Spie confirme donc ses perspectives pour l'ensemble de 2026, à savoir une forte croissance totale, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d'acquisitions bolt-on soutenue, ainsi que la poursuite de l'expansion de la marge d'EBITA.