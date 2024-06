La croissance mondiale ralentira en 2025 malgré le début d'assouplissement monétaire

(AOF) - Fitch Ratings a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2024 de 2,4% à 2,6% dans sa dernière édition des Perspectives économiques mondiales, car la confiance dans les perspectives de reprise européenne s'améliore, le secteur des exportations chinoises se relance et la demande intérieure des marchés émergents hors Chine affiche une dynamique plus forte. Les États-Unis ralentissent, mais seulement progressivement, et la prévision de croissance de l'agence de notation pour cette année reste inchangée à 2,1%.

Le tournant attendu vers l'assouplissement de la politique monétaire mondiale prend désormais forme, la BCE ayant récemment abaissé ses taux et la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre (BOE) devant toutes deux lui emboîter le pas au troisième trimestre 2024.

"Mais l'inflation est étonnamment persistante et nous prévoyons maintenant que les taux mondiaux diminueront à un rythme plus lent au cours des 12 à 18 prochains mois", indique Fitch Ratings.

L'agence de notation a relevé ses prévisions de croissance mondiale pour 2024 à 2,6%, contre 2,4% dans les Perspectives économiques mondiales de mars 2024. Elle a revu à la hausse la croissance de la zone euro de 0,2 point de pourcentage à 0,8 %, la croissance de la Chine de 4,5% à 4,8% et la croissance des pays émergents hors Chine assez nettement, de 0,5 point de pourcentage à 3,7%.

Toutefois, pour 2025, Fitch prévoit une croissance mondiale légèrement inférieure à 2,4%, la croissance américaine ralentissant à un taux inférieur à la tendance de 1,5% et la croissance de la zone euro se redressant à 1,5%. L'agence de notation anticipe également que la croissance en Chine tombera à 4,5% l'année prochaine en raison de la décélération des exportations et des dépenses publiques.