 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 108,50
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La croissance manufacturière ralentit un peu en novembre (PMI)
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 15:57

Tout en se maintenant à un rythme assez solide, la croissance du secteur manufacturier américain a ralenti légèrement en novembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 52,2, après 52,5 le mois précédent.

L'indice demeure au-dessus du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).

S&P Global précise que la constitution de stocks a soutenu une croissance solide de la production, mais que l'augmentation de la demande s'est tassée avec une nouvelle détérioration du commerce international.


Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank