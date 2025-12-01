La croissance manufacturière ralentit un peu en novembre (PMI)
L'indice demeure au-dessus du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).
S&P Global précise que la constitution de stocks a soutenu une croissance solide de la production, mais que l'augmentation de la demande s'est tassée avec une nouvelle détérioration du commerce international.
