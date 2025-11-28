 Aller au contenu principal
La croissance française confirmée à +0,5% au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 09:10

La croissance du PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, puisqu'il augmente de 0,5% en rythme séquentiel, après +0,3% au trimestre précédent, selon l'Insee qui confirme ainsi en 2e lecture son estimation initiale.

La demande intérieure finale hors stocks contribue positivement pour +0,3 point, avec des hausses de la consommation des ménages (+0,1%), de la formation brute de capital fixe (+0,5%) et de la consommation des administrations publiques (+0,5%).

La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est revue à la baisse, à +0,6 point, en raison d'une révision des importations d'hydrocarbures. Enfin, la contribution des variations de stocks est négative pour -0,4 point.

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Compatible Otan et prêt fin 2027 : l'Italien Leonardo présente son "dôme de fer" européen, Michelangelo
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 09:12 

    Le dome Michelangelo est un logiciel qui doit permettre la connexion des équipements différents de plusieurs pays pour travailler en coordination à l'échelle du continent. Alors que l'Europe cherche à se doter d'un système de défense pour faire face à la menace ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.11.2025 09:00 

    (Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • TRIGANO : Les résistances sont proches
    TRIGANO : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 28.11.2025 08:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Les banques alimentaires lancent leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    Les banques alimentaires lancent leur collecte annuelle vendredi
    information fournie par AFP 28.11.2025 08:20 

    Conserves, pâtes, shampooing: les banques alimentaires lancent vendredi leur opération annuelle de collecte de produits essentiels, à destination de 2,4 millions de personnes précaires accompagnées par des associations. Au cours de cette opération, qui se tient ... Lire la suite

