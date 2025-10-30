La croissance française accélère au troisième trimestre
La demande intérieure finale (hors stocks) a contribué pour +0,3 point à la croissance, la formation brute de capital fixe étant repartie modérément à la hausse (+0,4%) tandis que la consommation des ménages a gardé son rythme (+0,1%).
La contribution du commerce extérieur à la croissance française s'est montrée positive pour +0,9 point : la hausse des exportations a accéléré nettement (à +2,2%) alors que les importations ont reculé un peu (-0,4%).
Ces contributions positives ont néanmoins été en grande partie contrebalancées par des variations de stocks défavorables : elles ont contribué négativement à l'évolution du PIB ce trimestre pour -0,6 point.
Dévoilées simultanément par l'Insee, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont augmenté de nouveau en septembre sur un mois, de 0,3% en volume après une hausse de 0,2% en août (révisée après +0,1% en estimation initiale).
