 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 218,50
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La croissance française accélère au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 07:42

Le croissance du PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, atteignant un rythme de 0,5% par rapport au trimestre précédent, après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre, selon une première estimation dévoilée par l'Insee ce matin.

La demande intérieure finale (hors stocks) a contribué pour +0,3 point à la croissance, la formation brute de capital fixe étant repartie modérément à la hausse (+0,4%) tandis que la consommation des ménages a gardé son rythme (+0,1%).

La contribution du commerce extérieur à la croissance française s'est montrée positive pour +0,9 point : la hausse des exportations a accéléré nettement (à +2,2%) alors que les importations ont reculé un peu (-0,4%).

Ces contributions positives ont néanmoins été en grande partie contrebalancées par des variations de stocks défavorables : elles ont contribué négativement à l'évolution du PIB ce trimestre pour -0,6 point.

Dévoilées simultanément par l'Insee, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont augmenté de nouveau en septembre sur un mois, de 0,3% en volume après une hausse de 0,2% en août (révisée après +0,1% en estimation initiale).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank