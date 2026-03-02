La croissance exponentielle de Venture Global en 2025
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 17:52
Le résultat d'exploitation s'élève à 5,2 MdsUSD, affichant une hausse spectaculaire de 192% par rapport à l'exercice 2024. Le résultat net ressort à 2,3 MdsUSD, soit une progression de 53 % par rapport à l'exercice 2024.
L'Ebitda ajusté consolidé atteint 6,3 MdsUSD, bondissant de 198% en glissement annuel.
En outre, sur cet année écoulée, sur le plan opérationnel, Venture Global a franchi un nouveau cap historique. L'entreprise a exporté 380 cargaisons et vendu 1 409 TBtu (tétrabritish thermal units) de gaz naturel liquéfié. Cela représente respectivement une augmentation de 239 cargaisons et de 181% par rapport à l'exercice 2024.
Côté prévisions, Mike Sabel, PDG de Venture Global "anticipe une année 2026 encore plus productive, avec un nombre de cargaisons exportées qui devrait dépasser les 500, la signature de nouveaux contrats d'achat et de vente à moyen et long terme (comme annoncé récemment pour soutenir la FID de la phase II de CP2*), et l'optimisation continue des installations permettant de continuer à livrer du GNL à son portefeuille diversifié de clients."
* Il s'agit de la décision finale d'investissement pour le projet spécifique de Venture Global situé en Louisiane. Il s'agit du terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) appelé Calcasieu Pass 2.
Repli en vue de son Ebitda ajusté
Malgré ces ambitions, le fournisseur de gaz naturel s'attend à un repli de son Ebitda ajusté consolidé entre 5,20 et 5,80 MdsUSD, dont 1,15 à 1,25 MdUSD pour le premier trimestre 2026. Cette baisse relative par rapport à 2025 s'explique par les impacts de la tempête hivernale Fern et la compression des marges au cours du premier trimestre.
De surcroît, Venture Global rappelle que "comme mentionné lors des trimestres précédents, les variations des prix du gaz naturel (domestique et international) pourraient influencer ces prévisions". Si l'écart de prix s'est resserré en janvier et février 2026, il s'est depuis stabilisé à des niveaux plus élevés.
En soutien à ses prévisions, le groupe américain table sur une fourchette de frais fixes de liquéfaction entre 5 et 6 USD/MMBtu (million British Thermal Units) pour ses cargaisons invendues restantes en 2026, reflétant les prix du marché à terme et les ventes de cargaisons récemment réalisées.
Le prix du gaz flambe avec le conflit
Sur la séance du jour, outre ses résultats, le groupe a profité de l'envolée des prix du gaz. Au Pays-Bas et au Royaume-Uni, les prix de gros du gaz ont flambé de 50%, après la décision de QatarEnergy de stopper sa production de gaz naturel liquéfié.
Cette décision intervient dans un contexte de guerre entre d'un côté les Etats-Unis et Israël et de l'autre l'Iran. De nombreux armateurs et négociants ont décidé de ne plus emprunter le détroit d'Ormuz, après des menaces de Téhéran.
Valeurs associées
|11,200 USD
|NYSE
|+15,52%
