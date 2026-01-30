 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La croissance espagnole ressort à 0,8% au 4ème trimestre, un peu meilleure que prévu
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:13

L'Espagne a enregistré au quatrième trimestre une croissance de 0,8% en rythme séquentiel, toujours portée par une confiance des ménages élevée qui soutient la consommation privée, selon des données provisoires publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (Ine).

Au troisième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) de la quatrième économie de la zone euro avait progressé de 0,6% et les économistes prévoyaient une accélération de l'ordre de 0,7% sur les trois derniers mois de l'année.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la croissance espagnole ressort à 2,6%, ce qui marque un net ralentissement par rapport à celle de 3,5% enregistrée en 2024.

Mais les analystes s'attendent à ce que son rythme de croissance reste toujours bien supérieur à celui affiché par la zone euro en 2026, avec une prévision moyenne qui ressort à 2,4% contre 1,6% pour l'union monétaire.

L'Ine a par ailleurs publié ce matin sa statistique portant sur le taux d'inflation harmonisé aux normes européennes, qui est ressorti à 2,5% en janvier sur un an contre 2,4% attendu.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank