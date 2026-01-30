La croissance espagnole ressort à 0,8% au 4ème trimestre, un peu meilleure que prévu
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:13
Au troisième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) de la quatrième économie de la zone euro avait progressé de 0,6% et les économistes prévoyaient une accélération de l'ordre de 0,7% sur les trois derniers mois de l'année.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la croissance espagnole ressort à 2,6%, ce qui marque un net ralentissement par rapport à celle de 3,5% enregistrée en 2024.
Mais les analystes s'attendent à ce que son rythme de croissance reste toujours bien supérieur à celui affiché par la zone euro en 2026, avec une prévision moyenne qui ressort à 2,4% contre 1,6% pour l'union monétaire.
L'Ine a par ailleurs publié ce matin sa statistique portant sur le taux d'inflation harmonisé aux normes européennes, qui est ressorti à 2,5% en janvier sur un an contre 2,4% attendu.
