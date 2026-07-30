La croissance économique américaine ralentit au deuxième trimestre, mais la demande intérieure reste solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport, des commentaires d'analystes et de la réaction des marchés)

* Le produit intérieur brut progresse à un rythme de 1,5 %, soit un taux inférieur aux prévisions des économistes, qui tablaient sur une croissance de 2,1 %

* Les dépenses de consommation bondissent de 3,2 %; les investissements des entreprises en équipements progressent de 15,2 %

* Le déficit commercial fait perdre 1,01 point de pourcentage au PIB

* L'inflation s'est modérée en juin, mais le conflit au Moyen-Orient fait peser un risque de hausse

par Lucia Mutikani

La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre dans un contexte d’aggravation du déficit commercial, mais la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises liés au développement des infrastructures d’intelligence artificielle a mis en évidence une forte demande intérieure.

Le ralentissement signalé jeudi par le ministère du Commerce dans son estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) reflète également la poursuite de la réduction des stocks afin de répondre à la forte demande intérieure. Le rapport suggère que l’économie a globalement bien résisté au conflit au Moyen-Orient au cours du dernier trimestre, même si la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran fait peser un risque de baisse sur la croissance au second semestre.

Les généreux remboursements d’impôts accordés cette année dans le cadre du « One Big Beautiful Bill » du président Donald Trump, qui avaient contribué à alimenter les dépenses de consommation au trimestre dernier, appartiennent désormais au passé, laissant les ménages sans marge de manœuvre alors que les prix de l’essence reprennent leur tendance à la hausse. Le taux d’épargne étant à son plus bas niveau depuis quatre ans, les consommateurs ne devraient pas continuer à puiser dans leurs économies pour maintenir leurs dépenses, ce qui accentue les vulnérabilités croissantes de l’économie, ont déclaré les économistes.

"La croissance sous-jacente est solide, mais elle a peu de chances de se maintenir", a déclaré Oliver Allen, économiste senior américain chez Pantheon Macroeconomics.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé à un taux annualisé de 1,5 % au dernier trimestre, a indiqué le Bureau d’analyse économique du département du Commerce dans son estimation préliminaire du PIB du deuxième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse du PIB de 2,1 %. Les estimations allaient de 0,8 % à 2,9 %. Mais cette enquête avait été réalisée avant la publication du rapport sur les indicateurs économiques avancés de juin , qui a révélé une contraction modérée du déficit commercial sur les biens et des stocks de commerce de détail inchangés. Ces données ont incité certains économistes à revoir à la baisse leurs estimations du PIB, dans certains cas jusqu’à 0,8 point de pourcentage. L’économie avait progressé à un rythme de 2,1 % au premier trimestre.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine, ont bondi de 3,2 % après avoir brusquement ralenti pour s’établir à un rythme de croissance de 0,5 % au cours du trimestre janvier-mars.

Outre des remboursements d’impôts plus importants, les dépenses ont été stimulées par les ménages aux revenus élevés qui bénéficient d’une forte hausse des prix des actifs, mais la récente correction boursière pourrait freiner cette dynamique. La Coupe du monde de la FIFA, qui vient de s’achever, a probablement également contribué à cette vigueur, tout comme les dépenses liées aux élections de mi-mandat engagées par les organisations à but non lucratif.

Le boom des investissements dans l’IA, qui ne montre aucun signe de ralentissement malgré les inquiétudes des investisseurs quant aux valorisations désormais élevées de nombreuses entreprises technologiques, a également contribué à stimuler la demande intérieure. Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté de 15,2 %, enregistrant ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’IA ENTRAÎNE UNE HAUSSE DES IMPORTATIONS

Mais le développement de l’IA repose fortement sur les importations, ce qui contribue à l’aggravation du déficit commercial. Ce déficit a réduit la croissance du PIB de 1,01 point de pourcentage, soit la plus forte baisse depuis le premier trimestre 2025.

Une forte augmentation des importations est normalement compensée par une hausse des stocks. Or, les stocks ont continué à s’épuiser en raison de la forte demande intérieure. Les stocks ont retiré 0,67 point de pourcentage à la croissance du PIB. Les dépenses publiques ont reculé de 0,8 %, les dépenses fédérales ayant baissé de 4,1 %, ce qui a légèrement freiné la croissance du PIB.

Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent le commerce extérieur, les stocks et les dépenses publiques, ont progressé de 3,9 %. Il s’agit de la plus forte hausse de cet indicateur de la demande intérieure depuis le premier trimestre 2023, après une croissance de 1,7 % au cours du trimestre janvier-mars. Les actions américaines ont ouvert en hausse. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté. Mercredi, la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine ont exprimé leur désaccord. Ils "préféraient" une hausse d’un quart de point de pourcentage.

La Fed a décrit l’activité économique comme "progressant à un rythme soutenu malgré une incertitude élevée due, en partie, au conflit au Moyen-Orient".

Les économistes s’attendaient à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt dès septembre pour juguler l’inflation, ce qui a également pesé sur leurs prévisions d’un ralentissement de la croissance économique au second semestre. Le prix moyen de l’essence est repassé au-dessus de 4 dollars le gallon.

La vigueur de la demande au cours du dernier trimestre s’est accompagnée d’une flambée de l’inflation. L’indice des prix des achats intérieurs bruts, un indicateur clé de l’inflation dans l’économie américaine, a progressé à un rythme de 5,7 %. Il s’agit de la hausse la plus rapide enregistrée depuis quatre ans, après un taux de progression de 3,6 % au premier trimestre. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 5,1 % après avoir augmenté de 4,6 % au cours du trimestre janvier-mars.

Hors alimentation et énergie, l’inflation dite « sous-jacente » des dépenses de consommation personnelles (PCE) a augmenté de 3,4 %. La Fed suit les mesures de l’inflation PCE pour atteindre son objectif de 2 %. Bien que d’autres données publiées jeudi par le BEA aient montré un ralentissement de l’inflation PCE en juin, les économistes n’ont pas accordé d’importance à cette modération et s’attendent à une recrudescence des pressions sur les prix en raison de l’escalade du conflit au Moyen-Orient.

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