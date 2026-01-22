La croissance économique américaine du troisième trimestre révisée légèrement à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'économie américaine a connu une croissance un peu plus rapide qu'initialement prévu au troisième trimestre, a déclaré le gouvernement jeudi, tandis que les bénéfices des entreprises ont également été révisés à la hausse.

Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé révisé à la hausse de 4,4%, le rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre 2023, a déclaré le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans son estimation actualisée du PIB du troisième trimestre jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le PIB resterait inchangé à un rythme de 4,3%. L'économie a progressé à un rythme de 3,8 % au deuxième trimestre.

La légère révision à la hausse de la croissance pour la période juillet-septembre reflète l'amélioration des exportations et des investissements des entreprises. Les importations, qui constituent une soustraction dans le calcul du PIB, ont été révisées à la hausse. Les dépenses de consommation et la réduction du déficit commercial ont été les principaux moteurs de la croissance du PIB au troisième trimestre.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 3,5 % au troisième trimestre. Mais une mesure de la demande intérieure sous-jacente, les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, a augmenté à un taux de 2,9 %, révisé à la baisse par rapport au rythme de croissance de 3,0 % précédemment estimé. Les économistes ont déclaré que l'activité a pris ce qu'ils appellent une forme en K, les ménages à revenu élevé et les grandes entreprises faisant le gros du travail. Ils ont attribué ce phénomène à la politique du président Donald Trump, notamment aux droits de douane agressifs sur les importations , qui ont fait grimper les prix.

Un boom boursier et des prix de l'immobilier toujours élevés ont protégé les ménages à revenus élevés contre l'inflation, tandis que les ménages à revenus faibles et moyens sont confrontés à une capacité limitée de substitution des achats, ont déclaré les économistes.

De même, les grandes entreprises disposent de ressources suffisantes pour compenser la hausse des coûts liés aux droits d'importation. En revanche, les petites entreprises parviennent à peine à se maintenir à flot et sont également confrontées à une réduction de l'offre de main-d'œuvre bon marché dans le cadre de la répression de l'immigration, selon les économistes.

Les bénéfices de la production courante ont augmenté à un taux de 175,6 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une révision à la hausse de 9,5 milliards de dollars.