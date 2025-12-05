La croissance du PIB révisée en hausse dans la zone euro
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:13
En zone euro, les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,2% et celles des administration de 0,7%, tandis que la FBCF s'est accrue de 0,9%. Les exportations ont augmenté ( 0,7%), mais moins que les importations ( 1,3%).
Par ailleurs, le nombre de personnes employées a progressé de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE au 3e trimestre en rythme séquentiel, des estimations révisées de respectivement 0,1% et 0,2% en lecture précédente.
