 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,43
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La croissance du PIB révisée en hausse dans la zone euro
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:13

Le PIB a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'ensemble de l'UE, au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui avait estimé précédemment ces croissances à respectivement 0,2% et 0,3%.

En zone euro, les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,2% et celles des administration de 0,7%, tandis que la FBCF s'est accrue de 0,9%. Les exportations ont augmenté ( 0,7%), mais moins que les importations ( 1,3%).

Par ailleurs, le nombre de personnes employées a progressé de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE au 3e trimestre en rythme séquentiel, des estimations révisées de respectivement 0,1% et 0,2% en lecture précédente.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank