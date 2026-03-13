La croissance du PIB du quatrième trimestre aux États-Unis révisée à la baisse à 0,7%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance économique américaine s'est ralentie plus fortement qu'initialement prévu au quatrième trimestre, en raison de révisions à la baisse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, selon des données gouvernementales publiées vendredi.

Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 0,7 % au dernier trimestre, révisé à la baisse par rapport au rythme de 1,4 % initialement annoncé , a déclaré le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans sa deuxième estimation du PIB. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une croissance du PIB non révisée de 1,4 %.

L'économie a progressé à un rythme de 4,4 % au troisième trimestre.

Le rythme de croissance du dernier trimestre a également été réduit en raison de la révision à la baisse des dépenses publiques, principalement pour les structures des États et des collectivités locales, et de la croissance des exportations. La fermeture record du gouvernement pendant 43 jours l'année dernière a également pesé sur la croissance du PIB.

Les ventes finales aux achats intérieurs privés, qui excluent le gouvernement, le commerce et les stocks, ont augmenté à un rythme de 1,9 %. Cette mesure de la demande intérieure, étroitement surveillée par les décideurs politiques, avait été initialement estimée à un taux de croissance de 2,4 %. La demande intérieure a augmenté à un rythme de 2,9 % au cours du trimestre juillet-septembre.

Bien qu'une reprise de la croissance soit attendue ce trimestre, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole, assombrit les perspectives économiques.