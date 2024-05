La croissance du PIB de l’OCDE a peu évolué au premier trimestre 2024

(AOF) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'OCDE a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2024, soit une légère accélération par rapport au 0,3% enregistré au trimestre précédent, selon des estimations provisoires. Alors que le taux de croissance du PIB pour l'ensemble de l'OCDE a peu évolué au premier trimestre 2024, les économies des trois quarts des pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles ont enregistré de meilleurs résultats qu'au quatrième trimestre 2023.

Parmi les pays du G7, la croissance s'est redressée au Royaume-Uni et en Allemagne, le PIB augmentant respectivement de 0,6% et de 0,2% au premier trimestre, après des contractions de 0,3% et de 0,5% au quatrième trimestre.

Au Royaume-Uni, la reprise est principalement due à une diminution des importations de biens, tandis qu'en Allemagne, elle est due à des augmentations de l'investissement dans la construction et des exportations.

La croissance s'est également accélérée au Canada, passant de 0,2% au quatrième trimestre à 0,6% au premier trimestre, ainsi qu'en Italie et en France, passant de 0,1% dans les deux pays au quatrième trimestre à 0,3% en Italie et 0,2% en France au premier trimestre.

Dans la zone euro, la croissance a atteint 0,3% au premier trimestre, après une contraction de 0,1% au quatrième trimestre.