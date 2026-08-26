La croissance du PIB américain confirmée à 1,5% au 2e trimestre

La croissance de l'économie des Etats-Unis a décéléré au 2ème trimestre, a confirmé mercredi le gouvernement, en raison notamment d'une contraction des dépenses publiques.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,5% en rythme annualisé sur les trois mois allant d'avril à juin, soutenu par la hausse des dépenses de consommation, selon une deuxième estimation rendue publique ce matin.

Cette hausse est conforme à l'estimation précédente et marque une décélération par rapport à la croissance de 2,1% observée au 1er trimestre, en ligne avec les attentes des économistes.

La croissance des dépenses de consommation, qui représente les deux tiers de l'activité économique des Etats-Unis, a atteint 2,3%, tandis que les dépenses du gouvernement ont reculé de 0,2%.