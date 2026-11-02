La croissance du chiffre d'affaires d'Anthropic ralentit, tandis que les risques liés au financement des ressources informatiques s'accentuent à l'approche de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La perte nette recule à 23,29 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 66,3 milliards au deuxième trimestre

* Le chiffre d'affaires grimpe à 16,96 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 11,56 milliards au deuxième trimestre

* Anthropic affiche 895,4 milliards de dollars d’engagements de dépenses informatiques auprès de partenaires tels qu’Amazon et Google

* L'entreprise met en avant de nouveaux risques pesant sur les capacités sous contrat en cas de tarissement des financements

(Réécriture avec des détails supplémentaires tout au long du texte)

par Utkarsh Shetti et Arasu Kannagi Basil

La croissance du chiffre d’affaires d’Anthropic a fortement ralenti au troisième trimestre et la start-up spécialisée dans l’IA a mis en garde contre de nouveaux risques pesant sur la capacité de calcul qui sous-tend son expansion rapide, ce qui vient s’ajouter aux inquiétudes que les investisseurspourraient devoir prendre en compte avant son introduction en bourse très attendue.

Cette information a été révélée lundi dans un dossier S-1 modifié qui montre que la perte nette d’Anthropic s’est réduite alors que son chiffre d’affaires a bondi de 47 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 16,96 milliards de dollars, même si le rythme de croissance a ralenti. Le chiffre d’affaires avait augmenté de 144 % au deuxième trimestre.

Anthropic avait pris des engagements de capacité de calcul de près de 900 milliards de dollars auprès de partenaires tels qu’Amazon ( AMZN.O ) et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), ce qui souligne à quel point sa croissance rapide dépend de capacités futures considérables, dont une partie repose sur des financements échappant au contrôle de l’entreprise.

« Certains de nos fournisseurs de ressources de calcul et partenaires d’infrastructure dépendent d’un financement par des tiers ou d’un soutien au crédit pour acquérir des puces et développer leurs capacités; si ce financement ou ce soutien venait à disparaître ou à devenir plus coûteux, les capacités sous contrat pourraient être retardées, faire l’objet d’une réévaluation tarifaire, être réduites ou ne pas être fournies », a déclaré Anthropic dans son dossier.

Wall Street s’inquiète de plus en plus du développement de l’IA financé par l’endettement, car les emprunts records destinés aux centres de données, aux puces et à d’autres infrastructures ont creusé les écarts de rendement des obligations technologiques et contraint les émetteurs à offrir des primes plus élevées pour attirer les investisseurs.

Anthropic s’apprête à lancer officiellement la commercialisation de ses actions auprès d’investisseurs potentiels la semaine prochaine. Certains investisseurs actuels et potentiels évaluent désormais la société à 1 500 milliards de dollars, contre environ 2 000 milliards de dollars , après que la start-up a dévoilé ses détails financiers lors d’un récent événement destiné aux investisseurs, a rapporté Reuters.

« Nous examinerons quand ces capacités seront disponibles, quand les paiements commenceront et comment le chiffre d’affaires évoluera par rapport à ces engagements », ont déclaré Evan Schlossman et Willy Lee, dirigeants de la société de capital-risque Neostellar, en référence aux futurs engagements d’achat et de location d’Anthropic.

La publication du rapport d’Anthropic est intervenue alors qu’un premier rebond à Wall Street s’essoufflait, une nouvelle vague de ventes sur les valeurs technologiques soulignant l’inquiétude des investisseurs face à l’essor de l’IA. L’action Amazona toutefoisclôturé en hausse, tandis qu’Alphabet a terminé la séance à un niveau stable.

Anthropic a indiqué qu’elle envisageait de renforcer la supervision humaine de certaines décisions en matière de recherche et développement, ses modèles d’IA prenant en charge une part croissante de ce travail.

La société avait précédemment averti que les modèles avancés pouvaient développer des capacités inattendues, reconnaître lorsqu’ils étaient évalués et adopter des comportements les rendant plus difficiles à surveiller. Son directeur général, Dario Amodei, a appelé à un ralentissement deleur développement.

NOUVEAU REGARD SUR LES FINANCES

La société prévoit d’engager près de la moitié des 895,4 milliards de dollars d’engagements de dépenses liés au déploiement d’infrastructures d’IA avant le 31 décembre 2030,dont environ 69,8 milliards de dollars au cours des 12 mois suivant le 30 septembre de cette année.

Anthropic a révélé avoir engagé 5 milliards de dollars de coûts informatiques supplémentaires au cours du trimestre, ce qui a pesé sur l’amélioration de son efficacité et entraîné une baisse du chiffre d’affaires par dollar de puissance de calcul par rapport au trimestre précédent.

« Je ne dirais pas que ces résultats sont inquiétants, mais je m’attends à ce qu’une partie de cette pression sur la croissance et les marges se reflète dans la valorisation finale lors de l’introduction en bourse », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

Anthropic a indiqué compter plus de 11 900 clients générant au moins 100 000 dollars de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois au 30 septembre, contre plus de 1 500 à la fin de 2025.

La perte nette est passée de 66,3 milliards de dollars au trimestre précédent à 23,29 milliards de dollars. La société a enregistré une perte d’exploitation de 567 millions de dollars au troisième trimestre, contre un résultat d’exploitation de 974 millions de dollars au deuxième trimestre.

La perte d’exploitation d’Anthropic reflète les coûts liés à l’exercice de ses activités, notamment l’infrastructure informatique et la recherche, tandis que sa perte nette inclut également des éléments hors exploitation liés à des obligations convertibles en actions de la société.