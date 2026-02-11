La croissance des réservations de Lyft décélère, le marché s'inquiète
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:02
Un peu moins d'une demi-heure après l'ouverture, le titre lâchait près de 15% contre un gain de 0,3% pour le Nasdaq Composite.
Le groupe de San Francisco (Californie) a annoncé mardi soir que son chiffre d'affaires avait atteint 1,6 milliard de dollars au 4ème trimestre, soit une augmentation de 3%, alors que le consensus visait 1,8 milliard.
Ses réservations brutes, c'est-à-dire la valeur totale des trajets facturés avant la déduction des salaires de ses chauffeurs, ont totalisé 5,1 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, soit 19% de plus que l'année précédente à la même époque.
Côté rentabilité, son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté s'est accru de 37%, pour s'établir à 154,1 millions de dollars contre 112,8 millions un an plus tôt.
Dans son communiqué, Lyft indique avoir assuré un nombre record de 945,5 courses l'an dernier, un chiffre en hausse de 14%, mais leur croissance sur le quatrième trimestre n'est ressortie qu'autour de 11%, ce qui correspond à un plus bas de près de deux ans, un ralentissement laissant entendre que l'entreprise pourrait bien être en train de perdre des parts de marché.
Une telle décélération interroge forcément les analystes au moment où l'utilisation des véhicules autonomes sans chauffeurs tend à se démocratiser dans de nombreuses villes des Etats-Unis.
"Même si nous ne pouvons pas attribuer de manière formelle le ralentissement à l'émergence des robotaxis, il est frappant de constater que celui-ci intervient alors que les vents contraires structurels s'intensifient", soulignent les équipes de Canaccord Genuity.
Après que la société a dégagé un Ebitda ajusté de seulement 528,8 millions de dollars en 2025, certains professionnels commencent par ailleurs à s'interroger quant à sa capacité à atteindre son objectif d'un Ebitda d'un milliard à horizon 2027.
Le titre, qui a perdu 83% de sa valeur depuis son introduction en Bourse en 2019, n'est plus valorisé qu'autour de 5,8 milliards de dollars, contre 150,6 milliards pour son concurrent Uber, dont les résultats avaient été accueillis favorablement la semaine passée.
Depuis son entrée en Bourse, qui date aussi de 2019, l'action Uber a progressé de 71%.
Valeurs associées
|14,3750 USD
|NASDAQ
|-14,79%
