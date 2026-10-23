La croissance de STEF tirée par l'international au 3e trimestre

STEF gagne 1% à 119,4 EUR, au lendemain de l'annonce, par le groupe de services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée, d'un chiffre d'affaires de 1 454,7 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en progression de 12% ( 10,4% à données comparables).

Affirmant ainsi conserver la même dynamique qu'au 2e trimestre 2026, le groupe précise que sa croissance a été portée avant tout par l'international ( 13,5% à données comparables, contre une progression de 8,8% en France).

Tandis que la Belgique profite des flux internationaux estivaux et du démarrage de nouveaux contrats, le Royaume-Uni a affiché une croissance organique solide, portée par la hausse des volumes dans le segment de l'hospitality business.

La dynamique favorable s'est poursuivie en Espagne, où le chiffre d'affaires a augmenté grâce à l'accroissement des volumes dans les segments des produits surgelés, des produits frais et du retail, ainsi qu'à l'extension du dispositif immobilier.

Au Portugal, la progression s'est appuyée notamment sur l'essor des flux internationaux. Enfin, l'Italie a enregistré une hausse de son activité, portée par des volumes additionnels et un effet calendaire favorable.