La croissance de Lumibird s'accélère grâce à la photonique et à la défense
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 14:52
Le spécialiste des technologies laser a enregistré sur les neuf premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 155,1 millions d'euros, en hausse de 9,6% (+10,3% à périmètre et taux de change constants).
L'activité du 3e trimestre a été marquée par une accélération de la croissance, avec un chiffre d'affaires qui s'est établi à 48,3 millions d'euros, soit une croissance de 11% à données publiées et en progression de 13,2% à périmètre comparable.
Dans un communiqué, le groupe de Lannion met en évidence l'amélioration des performances de sa division photonique, avec une activité défense/spatial toujours très dynamique, qui s'est accompagnée, comme prévu, d'un début de reprise dans les activités industrielles, scientifique et 'medtech'.
L'ex-Quantel dit par ailleurs anticiper, comme chaque année, un très fort niveau d'activité au titre du 4ème trimestre.
Suite à cette publication, l'action Lumibird progressait de 2,4% mardi, revenant ainsi à des plus hauts depuis l'été 2022.
'Malgré un excellent parcours boursier, nous estimons que le cours offre un point d'entrée attractif au regard de la traction commerciale et la hausse continue des marges', commentent dans une note de réaction les analystes de TP ICAP Midcap, qui maintiennent leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 26,5 euros sur le titre.
Valeurs associées
|21,1000 EUR
|Euronext Paris
|+1,93%
A lire aussi
-
Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars. Ce chiffre s'aligne sur ... Lire la suite
-
Munitions de l'OTAN et de l'Europe : Rheinmetall lance un projet d'usine en Bulgarie face à des "besoins énormes"
L’usine devrait permettre de créer environ 1.000 emplois dans le pays membre de l'UE et de l'Otan, qui profite du contexte militaire pour réorienter son armement marqué par l'influence soviétique vers les standards de l'alliance atlantique. Le géant allemand de ... Lire la suite
-
par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre, portée par la croissance de ses fonds qui suivent les marchés financiers et par la demande de ses coentreprises en Asie. Cependant, ... Lire la suite
-
Amazon a annoncé mardi qu'il allait licencier environ 14.000 personnes au sein de ses fonctions support, le groupe cherchant à réduire ses coûts dans un contexte d'investissements croissants dans les technologies d'intelligence artificielle (IA). Reuters a rapporté ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer