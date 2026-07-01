La croissance de l'emploi dans le secteur privé américain ralentit en juin ; les licenciements prévus reculent de 53 %

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L'emploi dans le secteur privé américain a progressé moins que prévu en juin, mais la forte baisse des licenciements prévus laisse entrevoir une situation stable sur le marché du travail le mois dernier.

L'emploi dans le secteur privé a progressé de 98 000 postes le mois dernier, après une hausse non révisée de 122 000 en mai, selon le rapport national sur l'emploi d'ADP. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentationde 118 000 emplois dans le secteur privé.

Le rapport ADP, élaboré en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab, a été publié en amont du rapport sur l'emploi du mois de juin du Bureau of Labor Statistics (BLS), plus complet et très suivi, qui sera publié jeudi. L'ADP s'est révélé être un indicateur peu fiable des estimations du BLS concernant l'emploi dans le secteur privé.

Les effectifs du secteur privé devraientavoir progressé de 110 000 emplois le mois dernier, après une hausse de 120 000 en mai, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Aucune augmentation de l’emploi dans le secteur public n’étant attendue après la forte hausse de mai, les effectifs non agricoles globaux devraient augmenter de 110 000 après une hausse de 172 000 en mai. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3 % pour le quatrième mois consécutif.

Le marché du travail s’est stabilisé après avoir connu des difficultés l’année dernière. Le gouvernement a indiqué mardi qu’il y avait 1,04 offre d’emploi pour chaque chômeur en mai. Un autre rapport publié par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray and Christmas a montré que les licenciements prévus par les employeurs basés aux États-Unis ont chuté de 53 %, pour s’établir à 45 849 en juin. Les employeurs ont annoncé 443 604 suppressions d’emplois au cours du premier semestre, soit une baisse de 40 % par rapport à la même période l’année dernière.

“Le rythme des licenciements s’est considérablement ralenti en juin, à l’instar de ce qui s’était produit en juin dernier, ce qui est typique des mois d’été”, a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray and Christmas. “Cela dit, les suppressions d’emplois que nous observons restent concentrées dans le secteur des technologies, et l’intelligence artificielle continue de redéfinir la manière dont les entreprises envisagent leurs effectifs.” Les employeurs ont annoncé leur intention d’embaucher 10 933 salariés en juin, soit une baisse de 44 % par rapport à mai. Depuis le début de l’année, les entreprises ont annoncé leur intention d’embaucher 91 405 salariés, soit une hausse de 10 % par rapport au premier semestre 2025. M. Challenger a souligné que les embauches avaient considérablement diminué depuis 2020. En conséquence, les chômeurs ont du mal à trouver de nouvelles opportunités.

Une enquête du Conference Board publiée mardi a révélé que la proportion de consommateurs estimant qu’il est “difficile de trouver un emploi” a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis près de cinq ans et demi.