La croissance de l'emploi aux États-Unis s'accélère en janvier, mais le marché du travail est loin de se redresser

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée de manière inattendue en janvier et le taux de chômage est tombé à 4,3 %, signes de stabilité du marché du travail qui pourraient permettre à la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps, alors que les responsables politiques surveillent l'inflation.

Cependant, la plus forte augmentation de la masse salariale en 13 mois rapportée par le département du travail mercredi risque d'exagérer la santé du marché du travail, car les révisions ont montré que l'économie n'a ajouté que 181 000 emplois en 2025 au lieu des 584 000 estimés précédemment. Cela ne représente qu'une fraction des 1,459 million d'emplois créés en 2024, la dernière année complète du mandat de l'ancien président Joe Biden.

Les politiques agressives du président Donald Trump en matière de commerce et d'immigration continuent d'assombrir le marché du travail, selon les économistes, qui mettent en garde contre le fait de considérer l'augmentation du nombre d'emplois en janvier comme un changement important de la situation.

LA CROISSANCE DE L'EMPLOI SE CONCENTRE SUR LES SOINS DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX

Ils ont noté que d'autres indicateurs, y compris les offres d'emploi , indiquaient un marché du travail tiède, ajoutant que la croissance de l'emploi restait concentrée dans les secteurs de la santé et des services sociaux, qui représentaient la quasi-totalité de l'augmentation de l'emploi.

"Les seuls emplois pourvus en janvier concernent les soins de santé et l'assistance sociale, ainsi que certains entrepreneurs spécialisés dans le secteur non résidentiel, probablement liés aux installations d'IA, ce qui ne garantit pas le succès futur de l'économie", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. "Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est peu probable que vous trouviez quoi que ce soit à postuler dans le rapport d'aujourd'hui

Les effectifs non agricoles ont augmenté de 130 000 emplois le mois dernier, après une révision à la baisse de 48 000 emplois en décembre, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 70 000 emplois. Les estimations allaient d'une perte de 10 000 emplois à un gain de 135 000 postes. Le BLS a déclaré que les températures glaciales et les tempêtes de neige qui ont frappé une grande partie du pays n'avaient pas affecté l'enquête auprès des établissements, à partir de laquelle les salaires sont calculés.

Cependant, les conditions météorologiques difficiles ont affecté l'enquête auprès des ménages, entraînant un taux de réponse inférieur à la moyenne de 64,3 %, ce qui a incité certains économistes à ne pas trop interpréter la baisse du taux de chômage, qui était de 4,4 % en décembre.

Les économistes s'attendaient à ce que les tempêtes hivernales pèsent sur l'emploi en février.

Le rapport sur l'emploi, qui devait initialement être publié vendredi dernier, a été retardé par la fermeture du gouvernement fédéral pendant trois jours.

L'emploi dans le secteur de la santé a augmenté de 82 000, soit la plus forte hausse depuis juillet 2020, répartie entre les services de soins ambulatoires, les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers et les établissements de soins résidentiels. Les gains d'emplois ont été bien supérieurs à la moyenne mensuelle de 33 000 en 2025, ce qui a amené certains économistes à conclure que la hausse de janvier était un coup de chance. Les effectifs de l'assistance sociale ont augmenté de 42 000.

La construction a créé 33 000 emplois, grâce à l'embauche d'entrepreneurs spécialisés dans le secteur non résidentiel, que certains économistes attribuent aux centres de données nécessaires à l'intelligence artificielle. Le secteur de la construction est resté pratiquement stable en 2025. La masse salariale des services professionnels et des services aux entreprises a augmenté de 34 000.

"Je suis sceptique quant au fait que le degré de vigueur observé dans ces données se répète de manière constante à l'avenir, mais cette publication devrait mettre un terme à l'idée selon laquelle le marché du travail est sur le point de s'effondrer", a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets.

L'emploi dans l'industrie manufacturière a légèrement rebondi, mais a perdu plus de 80 000 emplois depuis le retour de M. Trump à la Maison-Blanche. Ce dernier a défendu les droits de douane sur les produits importés, estimant qu'ils étaient nécessaires pour relancer les usines.

Les secteurs du commerce de détail, des services publics, des loisirs et de l'hôtellerie ont enregistré des gains d'emplois mineurs. Le secteur financier a perdu 22 000 emplois supplémentaires. Des pertes d'emploi ont été enregistrées dans les secteurs du transport et de l'entreposage, de l'information ainsi que de l'exploitation minière et forestière.

L'emploi dans l'administration fédérale s'est contracté de 34 000 postes supplémentaires, car certains employés ayant accepté une offre de démission différée en 2025 sont sortis des listes de paie. L'emploi dans l'administration fédérale a diminué de 327 000 postes depuis le sommet atteint en octobre 2024.

LES GAINS D'EMPLOI SONT CONCENTRÉS DANS QUELQUES INDUSTRIES

La part des industries déclarant une croissance a augmenté à 55,0 % contre 54,2 % en décembre. La faiblesse du marché du travail a été soulignée par les révisions des repères de la masse salariale annuelle, qui ont montré que 862 000 emplois de moins ont été créés au cours des 12 mois jusqu'en mars 2025 que ce qui avait été estimé précédemment.

À partir du rapport de janvier, le BLS a mis à jour le modèle "naissance et décès", une méthode qu'il utilise pour tenter d'estimer le nombre d'emplois gagnés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné, en incorporant chaque mois des informations sur l'échantillon actuel.

La mise à jour, qui suit la même méthodologie que celle appliquée aux estimations d'avril-octobre 2024 après la révision de référence, pourrait se traduire par un nombre d'emplois ajoutés à la croissance de la masse salariale inférieur de 50 000 à celui des derniers mois, selon les estimations des économistes.

La croissance de l'emploi a été en moyenne de 15 000 par mois en 2025.

M. Trump a ignoré les révisions et s'est concentré sur l'augmentation de la croissance de l'emploi en janvier, écrivant sur les médias sociaux: "Nous sommes à nouveau le pays le plus fort du monde, et nous devrions donc payer le TAUX D'INTÉRÊT LE PLUS BAS, et de loin."

Bien que les traders continuent de parier que la banque centrale américaine réduira son taux directeur en juin, ils considèrent qu'il y a près de 40 % de chances qu'elle ne le fasse pas à ce moment-là, contre environ 25 % avant les données. Le mois dernier, la Fed a laissé son taux d'intérêt au jour le jour de référence dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 % .

Les actions à Wall Street étaient en baisse. Le dollar s'est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

"Il semble que le marché du travail soit plus proche d'une stabilisation que d'une détérioration rapide", a déclaré Sarah House, économiste principale chez Wells Fargo. "Les données d'aujourd'hui suggèrent qu'une autre réduction des taux sous la présidence (Jerome) Powell est de plus en plus improbable." Le BLS introduira le mois prochain de nouveaux contrôles annuels de la population pour l'enquête sur les ménages avec le rapport sur l'emploi de février, après qu'ils aient été retardés par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours l'année dernière. Ces contrôles tiennent compte des estimations démographiques actualisées, y compris des migrations. La semaine dernière, le Bureau du recensement a déclaré que la population du pays avait augmenté de 1,8 million de personnes, soit 0,5 %, pour atteindre 341,8 millions d'habitants au cours de l'année qui s'est achevée en juin 2025 .

Les économistes estiment que l'économie doit créer environ 50 000 emplois par mois, voire moins, pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Environ 387 000 personnes sont entrées sur le marché du travail le mois dernier. Elles ont été plus qu'absorbées par le bond de 528 000 emplois dans les ménages, ce qui a fait baisser le taux de chômage.

Le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques a diminué et le nombre de chômeurs de longue durée s'est réduit. Mais les économistes restent sceptiques quant à cette amélioration.

"Les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ont du mal à trouver des débouchés et l'incertitude entourant la politique commerciale et d'immigration freine les plans d'embauche des entreprises", a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université Loyola-Marymount.

