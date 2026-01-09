La croissance de l'emploi aux États-Unis ralentit en décembre ; le taux de chômage diminue à 4,4%

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en décembre sur fond de prudence des entreprises en matière d'embauche en raison des droits de douane et de l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle, mais le taux de chômage a baissé à 4,4%, soutenant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale laisserait les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

La masse salariale non agricole a augmenté de 50 000 emplois le mois dernier, après un chiffre de 56 000 révisé à la baisse en novembre, selon le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 60 000 emplois supplémentaires, contre une augmentation de 64 000 en novembre qui avait été rapportée précédemment.

Le rapport sur l'emploi, très surveillé, a suggéré que le marché du travail est resté bloqué dans ce que les économistes et les décideurs politiques ont appelé un mode "pas d'embauche, pas de licenciement". Il a également confirmé que l'économie était dans une phase d'expansion sans emploi. La croissance économique et la productivité des travailleurs ont bondi au troisième trimestre, en partie grâce au boom des dépenses liées à l'IA.

Le marché du travail a perdu beaucoup d'élan l'année dernière, en grande partie à cause des politiques commerciales et d'immigration agressives du président Donald Trump, qui, selon les économistes et les décideurs politiques, ont réduit à la fois la demande et l'offre de travailleurs.

La forte modération de la croissance de l'emploi a toutefois commencé en 2024. Le BLS a estimé qu'environ 911 000 emplois de moins ont été créés au cours des 12 mois allant jusqu'à mars 2025 que ce qui avait été annoncé précédemment. L'agence publiera sa révision de référence des effectifs le mois prochain, en même temps que le rapport sur l'emploi de janvier.

Le surdénombrement a été imputé au modèle "naissance-décès", utilisé par le BLS pour estimer le nombre d'emplois gagnés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné. Le mois dernier, le BLS a déclaré qu'à partir de janvier, il modifierait le modèle naissance-décès en incorporant chaque mois des informations sur l'échantillon actuel.

En même temps que le rapport sur l'emploi de décembre, le BLS a publié les révisions annuelles des données de l'enquête sur les ménages pour les cinq dernières années. Le taux de chômage est calculé à partir de l'enquête sur les ménages.

Les ajustements annuels de contrôle de la population, normalement intégrés au rapport sur l'emploi de janvier, seront retardés. Le taux de chômage de novembre a été révisé à la baisse à 4,5 % contre 4,6 % précédemment.

La prévision médiane d'un sondage Reuters auprès des économistes était que le taux de chômage devait baisser à 4,5 % en décembre. Certains économistes estiment que la faiblesse de l'offre a empêché une forte hausse du taux de chômage. Ils ont estimé qu'entre 50 000 et 120 000 emplois doivent être créés chaque mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler.

La banque centrale américaine a réduit son taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage pour le ramener dans la fourchette 3,50 %-3,75 % en décembre, mais les responsables ont indiqué qu'ils allaient probablement suspendre toute nouvelle réduction des coûts d'emprunt pour l'instant, afin d'avoir une meilleure idée de l'orientation de l'économie.

Des facteurs tels que les droits de douane et l'IA empêchant les entreprises d'embaucher davantage de travailleurs, les économistes considèrent de plus en plus que les difficultés du marché du travail sont plus structurelles que cycliques, ce qui rendrait les réductions de taux moins efficaces pour stimuler la croissance de l'emploi.

