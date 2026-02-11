La croissance de l'emploi aux États-Unis jusqu'en mars a été révisée à la baisse de 862 000 emplois

L'économie américaine a créé 862 000 emplois de moins que prévu au cours de la période de 12 mois se terminant en mars 2025, a annoncé mercredi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail (BLS).

La révision finale de l'indice de référence de la masse salariale non agricole est inférieure à la réduction de 911 000 emplois estimée par le BLS en août. Les chiffres ne sont pas corrigés des variations saisonnières. Les économistes s'attendaient à ce que le niveau d'emploi sur 12 mois soit réduit de 750 000 à 900 000 emplois suite aux mises à jour des données du recensement trimestriel de l'emploi et des salaires pour le premier trimestre, sur lesquelles le BLS a basé la révision du point de référence de la masse salariale.

La variation de l'emploi total non agricole pour 2025 a été révisée à la baisse à 181 000 en données corrigées des variations saisonnières, contre 584 000 précédemment.